ETV Bharat / bharat

सबरीमला: 1999 में लगी सोने की पट्टिका 2019 में तांबे में बदल गई, विजिलेंस का नया खुलासा

सबरीमला: 1999 में लगी सोने की पट्टिका 2019 में तांबे में बदल गई, विजिलेंस का नया खुलासा ( ETV Bharat )

सोने का पैनल तांबे का हो गया सोने की परत चढ़े पैनल को बेंगलुरु ले जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब यह खुलासा हुआ है कि 2019 में सबरीमला मंदिर से चेन्नई में सोने की परत चढ़ाने के लिए भेजा गया पैनल असल में तांबे का बना था. महाजर (आधिकारिक रिकॉर्ड) पर प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी के हस्ताक्षर हैं. अब रहस्य यह है कि 1999 में बिजनेसमैन विजय माल्या द्वारा सोने की परत चढ़वाया गया पैनल 2019 तक तांबे का कैसे बन गया.

मंदिर के पदाधिकारियों के अनुसार, उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ रमेश जैन नाम का एक व्यक्ति और एक स्वामीजी भी मौजूद थे. उन्होंने यह भी बताया कि उन्नीकृष्णन पोट्टी ने लगभग 30 साल पहले मंदिर में पुजारी के रूप में काम किया था और 2004 में उन्होंने यह पद छोड़ दिया था. हालांकि बेंगलुरु में रहते हुए वह रोजाना मंदिर जाते रहे.

उन्होंने बताया कि उन्नीकृष्णन पोट्टी पहले बेंगलुरु के श्रीरामपुरा अयप्पा मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने वहां सोने की परत चढ़ी एक पट्टिका भेंट की और दावा किया कि यह सबरीमला गर्भगृह का मुख्य द्वार है. मंदिर में, इरुमुदी केट्टू (दो थैलियों वाली गांठ, जिसे भगवान अयप्पा के भक्त 41-दिवसीय सबरीमला तीर्थयात्रा के दौरान सिर पर रखते हैं) भरने वाली जगह पर पट्टिका को खोला गया, एक अनुष्ठान पूजा की गई और उसे भक्तों को दिखाया गया. पूजा के बाद, पट्टिका को पैक करके वापस ले जाया गया.

पठानमथिट्टा (केरल): देवस्वोम बोर्ड की विजिलेंस शाखा की जांच में पता चला है कि सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े एक पैनल या पट्टिका को बेंगलुरु के श्रीरामपुरा अयप्पा मंदिर में ले जाया गया था. इसे 2019 में एक विवादास्पद प्रायोजक और सबरीमला के कनिष्ठ पुजारी (Keezhsanthi) के पूर्व सहयोगी उन्नीकृष्णन पोट्टी (Unnikrishnan Potti) द्वारा ले जाया गया था. सबरीमला मंदिर के पदाधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की.

सबरीमला मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक, 29 अगस्त 2019 को, पोट्टी द्वारपालक मूर्तियों (गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर संरक्षक देवता) के पैनलों को सोने की परत चढ़ाने के लिए चेन्नई की एक फर्म "स्मार्ट क्रिएशंस" के पास ले गए. तत्कालीन तिरुवभरणम आयुक्त आर. जी. राधाकृष्णन द्वारा तैयार किए गए महाजर में दर्ज है कि सोने की परत चढ़ाने से पहले 38,258 ग्राम तांबे के पैनलों का निरीक्षण किया गया था.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष के. अनंतगोपन ने पहले कहा था कि 1999 में, जब विजय माल्या ने गर्भगृह पर सोने की परत चढ़ाने का प्रायोजन किया था, तब द्वारपालक भी सोने से मढ़े हुए थे. लेकिन 2019 में उन्नीकृष्णन पोट्टी को पैनल सौंपने वाले आधिकारिक देवस्वोम आदेश में उन्हें तांबे का बताया गया था. देवस्वोम बोर्ड की विजिलेंस शाखा अब इस मामले की भी जांच करेगी.

साहूकार से पुजारी बने उन्नीकृष्णन पोट्टी

काफी विवादों को जन्म देने वाले उन्नीकृष्णन पोट्टी के वित्तीय लेन-देन संदेह से भरे हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने अत्यधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकार के रूप में शुरुआत की थी. कहा जाता है कि उनके धनी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध हैं, जिनमें कर्नाटक के कुछ व्यापारी भी शामिल हैं.

पोट्टी लगभग एक दशक पहले, वह कनिष्ठ पुजारी के सहायक के रूप में सबरीमला आए थे. मंदिर से अपने जुड़ाव को एक लेबल के रूप में इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने "प्रायोजन" (sponsorship) की आड़ में धनी अयप्पा भक्तों से बड़ी रकम वसूल की. ​​उन्होंने भुगतान करने वालों के लिए विशेष दर्शन और विशिष्ट पूजा की व्यवस्था की, और अक्सर प्रायोजित वस्तु की वास्तविक लागत से कई गुना अधिक राशि वसूल की. ​​इस प्रकार, मंदिरों में प्रायोजन कार्यक्रमों का इस्तेमाल उन्होंने जबरन वसूली के एक साधन के रूप में किया.

नियमों का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ-साथ, देवस्वोम बोर्ड के उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. नियमों के अनुसार, जब सबरीमला मंदिर में सोना या अन्य कीमती सामान प्राप्त होता है, तो उसका वजन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, विशेष लिफाफों में सील किया जाना चाहिए और स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए. देवस्वोम बोर्ड ने संकेत दिया है कि अगर इन सख्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, तो जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- सबरीमला द्वारपालक आसन बरामद, संदेह के घेरे में स्पांसर