सबरीमला पंचधातु मूर्ति चंदा मामला, हाईकोर्ट ने जब्त राशि कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया
सबरीमला में पंचधातु मूर्ति स्थापना के लिए फंड जुटाने के मामले में हाईकोर्ट ने जांच चार महीने में पूरी करने का आदेश दिया.
Published : September 16, 2025 at 6:41 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में पंचधातु (पंचलोहम) की मूर्ति स्थापना के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के मामले में जांच को चार महीने के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पंपा पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में जब्त किए गए लगभग ₹6 लाख की राशि को तत्काल ट्रायल कोर्ट (मजिस्ट्रेट कोर्ट) के समक्ष पेश किया जाए.
चंदा इकट्ठा करने का मामला
यह मामला मई 2025 में सामने आया था, जब ई. के. सहदेवन, जो तमिलनाडु के इरोड जिले के निवासी हैं, ने सबरीमाला मंदिर में एक 2 फीट ऊंची और 108 किलो वजनी पंचधातु की मूर्ति स्थापित करने के लिए पर्चे और क्यूआर कोड के जरिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया. इन पर्चों में बैंक खाता विवरण, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर भी शामिल थे.
जब यह मामला सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर की नजर में आया, तो उन्होंने इसे हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया. इसके बाद कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान (suo motu) लिया.
ट्रावणकोर देवस्वं बोर्ड ने दी थी अनुमति, फिर वापस ली
शुरुआत में ट्रावणकोर देवस्वं बोर्ड ने मूर्ति स्थापना की अनुमति दी थी और कार्यकारी अधिकारी को ई. के. सहदेवन को सहयोग देने का निर्देश भी दिया था. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तो बोर्ड ने अनुमति रद्द कर दी. इसके बाद सहदेवन ने कोर्ट को सूचित किया कि वह अब यह परियोजना त्याग चुके हैं.
तंत्री को नहीं दी गई थी जानकारी
स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार, तंत्री (मुख्य पुरोहित) ने स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर में ऐसी कोई मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई थी और न ही उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी दी गई थी. इसके बाद कमिश्नर ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की.
हाईकोर्ट का कड़ा रुख
हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अन्नदान मंडपम (भोजन स्थल) में मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर में अलग-अलग स्थानों पर मूर्तियाँ रखना गंभीर मामला है. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या मूर्ति स्थापना के लिए तंत्री की स्वीकृति ली गई थी.
कोर्ट ने "Virtual Q" पोर्टल पर सार्वजनिक सूचना जारी करने का भी आदेश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि किसी को भी सबरीमाला मंदिर में अयप्पा मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है और इस तरह के फंडरेज़िंग पर पूर्ण प्रतिबंध है.
