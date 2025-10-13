ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना घोटाला: SIT ने शुरू की जांच, हैदराबाद लिंक पर ध्यान केंद्रित

पथानामथिट्टा (केरल): सबरीमला श्री धर्म संस्था मंदिर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर सोने की हेराफेरी की चल रही जांच तेज हो गई है और एक विशेष जांच दल (SIT) मौके पर पूछताछ शुरू करने के लिए सन्निधानम (मुख्य मंदिर परिसर) पहुंच गया है.

इस बहुचर्चित मामले में मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों से 200 से अधिक सोने की चोरी का संदेह है.

एसपी शशिधरन के नेतृत्व में एसआईटी की टीम रविवार दोपहर पहाड़ी मंदिर पहुंची. टीम का सबसे पहला ध्यान द्वारपालक मूर्तियों की मूल बाहरी प्लेटों पर है, जिन्हें कथित तौर पर चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशंस को मरम्मत और पुनः स्वर्ण-रोपण के लिए भेजे जाने के बाद सन्निधानम वापस लाया गया था.

स्ट्रांगरूम ऑडिट जारी

हाई कोर्ट द्वारा आदेशित एक समानांतर घटनाक्रम में, सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन वर्तमान में सबरीमला स्ट्रांग रूम में श्रद्धालुओं द्वारा जमा किए गए चढ़ावे और कीमती वस्तुओं की सूची की देखरेख कर रहे हैं.

एक बार जब यह गणना पूरी हो जाएगी, तो ऑडिट अरनमुला के स्ट्रांग रूम तक विस्तारित हो जाएगा, जहां भक्तों के चढ़ावे सहित बड़ी मात्रा में सोना संग्रहित है. निष्कर्षों का विवरण देने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट बाद में हाई कोरट को सौंपी जाएगी. व्यापक जांच के तहत देवास्वोम के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

मुख्य आरोपी का हैदराबाद सहयोगी जांच के घेरे में

जांच में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के हैदराबाद स्थित मित्र नागेश की गतिविधियों पर सक्रियता से नजर रखी जा रही है. हैदराबाद में सोने की एक दुकान के मालिक नागेश पर पोट्टी द्वारा मंदिर परिसर से कथित तौर पर चुराए गए सोने को जमा करने का संदेह है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि नागेश ही सोने की परत चढ़ाने के काम के लिए इन प्लेटों को चेन्नई ले जाने के लिए ज़िम्मेदार था.