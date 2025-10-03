ETV Bharat / bharat

विजय माल्या से जुड़ा है सबरीमला सोने की परत वाली मूर्तियों का विवाद, CBI जांच की मांग

पथानमथिट्टा: केरल के सबरीमला मंदिर में द्वारपाल मूर्तियों पर सोने की परत (गोल्ड प्लेटिंग) से जुड़ा विवाद सुर्खियों में है. इस बीच पूर्व तंत्री (पुजारी) कदरारू मोहनरारू ने खुलासा किया कि उद्योगपति विजय माल्या ने सबरीमला मंदिर को सोने की परत वाले हिस्से चढ़ाए थे. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, लेकिन यह ज्ञात है कि लगभग 30 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था. 1999 में जब सोने की परत चढ़ाई गई थी, तब सोने की मात्रा दर्ज की गई होगी."

द्वारपालक मूर्तियों को लेकर हाल ही में हुए विवादों पर टिप्पणी करते हुए, मोहनरारू ने कहा, "अगर द्वारपालक मूर्तियों को निकालकर उनकी मरम्मत की गई, तो यह गलत है. तंत्री के अनुसार, मरम्मत मंदिर परिसर में ही होनी चाहिए थी. तंत्री निकाली गई मरम्मत की अनुमति नहीं देते. उन्होंने, कहा कि विवादों की व्यापक जांच जरूरी है.

विवाद क्या है?

तंत्री मंडलम ने केरल हाईकोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उनका कहना है कि 1998 और 2019 से अब तक की गोल्ड प्लेटिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हुआ है. मंडलम ने ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष, देवस्वम आयुक्तों, सबरीमाला प्रशासनिक अधिकारियों और उन्नीकृष्णन पोट्टी सहित 2018 से 2025 तक मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों को सह-आरोपी बनाने की मांग की है. साथ ही, इस दौरान अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की गई है.

उन्नीकृष्णन पोट्टी पर सवालः

उन्नीकृष्णन पोट्टी इस विवाद के केंद्र में हैं। पुलिस की खुफिया जांच में पता चला है कि उन्होंने 2020 से 2025 के बीच तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदी. आरोप है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से संबंधों का इस्तेमाल कर प्रभाव बनाया. उनके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व देवस्वम मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

इसके अलावा, 2021 से 2023 के बीच पोट्टी ने नीयभिषेकम अनुष्ठान के नाम पर लाखों रुपये इकट्ठा किए, जो मंदिर के नियमों के खिलाफ था. यह राशि ट्रैक्टर से परिसर में लाई गई, जबकि पारंपरिक रूप से इसे इरुमुडीकेत्तु में लाना चाहिए था. 2023 में यह मामला उजागर होने के बाद देवस्वम बोर्ड ने इस प्रथा पर रोक लगा दी.

कॉपर या गोल्ड?