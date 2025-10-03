विजय माल्या से जुड़ा है सबरीमला सोने की परत वाली मूर्तियों का विवाद, CBI जांच की मांग
तंत्री मंडलम ने केरल हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है. उनका कहना है कि गोल्ड प्लेटिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है.
Published : October 3, 2025 at 8:30 PM IST
पथानमथिट्टा: केरल के सबरीमला मंदिर में द्वारपाल मूर्तियों पर सोने की परत (गोल्ड प्लेटिंग) से जुड़ा विवाद सुर्खियों में है. इस बीच पूर्व तंत्री (पुजारी) कदरारू मोहनरारू ने खुलासा किया कि उद्योगपति विजय माल्या ने सबरीमला मंदिर को सोने की परत वाले हिस्से चढ़ाए थे. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, लेकिन यह ज्ञात है कि लगभग 30 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था. 1999 में जब सोने की परत चढ़ाई गई थी, तब सोने की मात्रा दर्ज की गई होगी."
द्वारपालक मूर्तियों को लेकर हाल ही में हुए विवादों पर टिप्पणी करते हुए, मोहनरारू ने कहा, "अगर द्वारपालक मूर्तियों को निकालकर उनकी मरम्मत की गई, तो यह गलत है. तंत्री के अनुसार, मरम्मत मंदिर परिसर में ही होनी चाहिए थी. तंत्री निकाली गई मरम्मत की अनुमति नहीं देते. उन्होंने, कहा कि विवादों की व्यापक जांच जरूरी है.
विवाद क्या है?
तंत्री मंडलम ने केरल हाईकोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उनका कहना है कि 1998 और 2019 से अब तक की गोल्ड प्लेटिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हुआ है. मंडलम ने ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष, देवस्वम आयुक्तों, सबरीमाला प्रशासनिक अधिकारियों और उन्नीकृष्णन पोट्टी सहित 2018 से 2025 तक मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों को सह-आरोपी बनाने की मांग की है. साथ ही, इस दौरान अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की गई है.
उन्नीकृष्णन पोट्टी पर सवालः
उन्नीकृष्णन पोट्टी इस विवाद के केंद्र में हैं। पुलिस की खुफिया जांच में पता चला है कि उन्होंने 2020 से 2025 के बीच तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदी. आरोप है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से संबंधों का इस्तेमाल कर प्रभाव बनाया. उनके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व देवस्वम मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं.
इसके अलावा, 2021 से 2023 के बीच पोट्टी ने नीयभिषेकम अनुष्ठान के नाम पर लाखों रुपये इकट्ठा किए, जो मंदिर के नियमों के खिलाफ था. यह राशि ट्रैक्टर से परिसर में लाई गई, जबकि पारंपरिक रूप से इसे इरुमुडीकेत्तु में लाना चाहिए था. 2023 में यह मामला उजागर होने के बाद देवस्वम बोर्ड ने इस प्रथा पर रोक लगा दी.
कॉपर या गोल्ड?
स्मार्ट क्रिएशन कंपनी के वकील केबी प्रदीप ने स्पष्ट किया कि पोट्टी ने द्वारपाल मूर्तियों के लिए कॉपर प्लेट्स दी थीं, न कि गोल्ड-प्लेटेड. इनका वजन 40.13 किलो था, जो एसिड वॉशिंग के बाद 38.5 किलो रह गया. कंपनी का कहना है कि सोने की परत चढ़ाने के लिए पोट्टी ने खुद सोना लाया था. हालांकि, सबरीमला से हटाए गए गोल्ड-प्लेटेड कॉपर प्लेट्स कंपनी तक नहीं पहुंचे, जिससे संदेह है कि नई प्लेट्स लगाई गई हो सकती हैं.
कांग्रेस ने उठाए सवालः
कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि देवस्वम विजिलेंस को जांच सौंपना "चोर को जांच सौंपने" जैसा है. चेन्निथला ने आरोप लगाया कि 42 किलो सोने की परत चेन्नई में बेची गई और केवल 38 किलो वापस आई. उन्होंने पूछा कि यह बिक्री किसके आदेश पर हुई और मंदिर की कीमती वस्तुओं को बाहर ले जाने की अनुमति किसने दी.
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उन्नीकृष्णन पोट्टी कौन हैं और क्या वे किसी बड़े व्यक्ति के बेनामी हैं. चेन्निथला ने कहा कि यह घोटाला करोड़ों रुपये का है और इससे भक्तों का विश्वास टूट रहा है.
भक्तों के लिए चिंताः
चेन्निथला ने कहा कि सबरीमाला में करोड़ों भक्त आते हैं और उनके द्वारा चढ़ाए गए दान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने पूछा कि क्या भक्तों के चढ़ावे सुरक्षित हैं या उन्हें लूटा जा रहा है. साथ ही, उन्होंने सरकार और देवस्वम बोर्ड की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है. भक्तों की आस्था को बनाए रखने के लिए इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है.
