सबरीमला गोल्ड विवाद: पूर्व देवस्वओम प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी बाबू निलंबित

तिरुवनंतपुरम: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी बाबू को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि सबरीमला की द्वारपालक मूर्तियों पर लगी सोने की परत असल में तांबे की है. मुरारी बाबू जो वर्तमान में हरिपद में उप देवस्वोम आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, उनको जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है.

यह निलंबन 17 जून 2019 को सबरीमला में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में एक गंभीर त्रुटि से संबंधित है. कार्यकारी अधिकारी को दी गई उस रिपोर्ट में मुरारी बाबू ने कथित तौर पर सोने की परत चढ़ी मूर्तियों को 'कॉपर शीट' के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया था.

यह आरोप लगाया गया है कि इस गलत रिपोर्ट ने बाद की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण द्वारपालक मूर्तियों से सोने की परत हटा दी गई. इसे एक गंभीर चूक मानते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अब निलंबन की कार्यवाही शुरू कर दी है.

मुरारी बाबू का बयान

इस बीच मुरारी बाबू ने मीडिया को बताया कि द्वारपालक की मूर्तियों पर सोने की परत नहीं चढ़ी थी, उन्होंने स्पष्ट किया, "सिर्फ छत पर ही गोल्ड प्लेटेड थी." उन्होंने आगे बताया, "गर्भगृह (श्रीकोविल) के चारों ओर के स्तंभ, द्वारपालक की मूर्तियां, श्रीकोविल और मंडपम को जोड़ने वाली बीम और पंचवर्गम और दीवार के बीच का चबूतरा गोल्ड-कोटेड था."

मुरारी बाबू ने आगे बताया कि उनकी रिपोर्ट मुख्य पुजारी (तंत्री) से सलाह लेने के बाद तैयार की गई थी. उन्होंने कहा, "तंत्री ने लिखा था कि गोल्ड कोटिंग उतर गई है, जिससे नीचे का तांबा दिखाई दे रहा है और इसे फिर से लगाने की जरूरत है."

उन्होंने आगे कहा, "2018 के सबरीमला सत्र के बाद जब यह रिपोर्ट दी गई थी, तब मैं प्रशासनिक अधिकारी था. तंत्री ने लिखा था कि परत उखड़ गई है, जिससे तांबा दिखाई दे रहा है और इसे तांबे की चादरों से फिर से लगाया जाना चाहिए. इसलिए मैंने अपनी रिपोर्ट में 'कॉपर शीट' लिखा था."