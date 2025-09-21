ETV Bharat / bharat

सबरीमला में सोने की परत चढ़ी मूर्ति वापस आई, कोर्ट की मंजूरी तक स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी

पथानामथिट्टा: सबरीमला मंदिर में द्वारपालक मूर्तियों से सोने की पट्टियां, मरम्मत के लिए चेन्नई ले जायी गयी थी. इस बीच विवाद बढ़ने पर सन्निधानम में वापस कर दी गईं. हालांकि इन पट्टियों को तुरंत वापस नहीं लगाई जाएंगी. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने कहा है कि वे ऐसा करने से पहले अदालत की अनुमति का इंतजार करेंगे.

देवस्वोम अधिकारियों ने कहा, "अदालत की अनुमति मिलने के बाद ही मूर्तियों पर सोने की पट्टियां लगाई जाएंगी और तब तक उन्हें एक सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा."

क्यों तूल पकड़ा मामलाः

यह मामला तब तूल पकड़ गया जब यह खुलासा हुआ कि केरल उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना प्लेटें हटाकर मरम्मत के लिए भेज दी गईं. मामला तब और गरमाया जब अदालत ने सोने के वजन में अंतर पाया. लगभग चार किलोग्राम सोना गायब था. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, "जब 2019 में सोने की छड़ें चेन्नई ले जाई गईं, तो उनका वज़न 42 किलोग्राम था. वापस आने पर, वज़न चार किलोग्राम कम हो गया था." अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा, "अगर यह पेट्रोल था, तो कुछ कमी की उम्मीद की जा सकती थी. लेकिन सोना कैसे कम हो सकता है?"

इसके बाद, अदालत ने देवस्वओम सतर्कता विभाग को जांच करके तीन हफ़्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. देवस्वओम बोर्ड को भी जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया. अदालत ने द्वारपालक मूर्तियों के पुराने चबूतरे के भंडारण का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया.

क्या कहते हैं प्रायोजकः