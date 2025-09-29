ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर में सोने की परत गायब होने का मामला, केरल हाई कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर से सोने की परत के कथित रूप से गायब होने की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं. जांच की निगरानी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी.यह मंदिर के प्रशासन और इसकी मूल्यवान संपत्तियों के प्रबंधन की व्यापक न्यायिक जांच का हिस्सा है. कोर्ट ने विशेष रूप से उस स्ट्रांग रूम का विस्तृत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जहां सोने की पट्टिकाएं और तिरुवभरणम (पवित्र आभूषण) रजिस्टर सहित अन्य मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित हैं. गंभीर चूक और प्रशासनिक जांच

जस्टिस के.वी.जयकुमार और जस्टिस राजा विजयराघवन की हाई कोर्ट की पीठ ने पाया कि आधिकारिक रजिस्टरों के रखरखाव में गंभीर चूक हुई है. इसने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को विशेष रूप से यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या इन अभिलेखों का उचित रखरखाव न करना देवस्व अधिकारियों की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा है. कोर्ट ने कहा कि 1999 से अब तक के अभिलेखों में विसंगतियां हैं. निर्देश में स्ट्रांग रूम में सभी अमूल्य वस्तुओं की पूरी सूची बनाने और उनका मूल्यांकन करने का आदेश दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच केवल प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी पर ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विवाद के सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए. गायब हुए सोने पर विचार

यह विवाद द्वारपालक (द्वारपाल) की मूर्तियों से सोने की परत चढ़ी चादर को मरम्मत कार्य के लिए हाई कोर्ट की देवस्वम बोर्ड या सबरीमला तंत्री को सूचित किए बिना हटाने से पैदा हुआ है. कोर्ट ने अब सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा अंतिम सूची जांच के बाद, सबरीमाला कार्यकारी अधिकारी की देखरेख में नवीनीकृत द्वारपालका स्वर्ण चादरों को पुनः स्थापित करने की अनुमति दे दी है. विवाद के दौरान सामने आए एक संबंधित खुलासे में, उन्नीकृष्णन पोट्टी ने दावा किया कि तीन-सॉवरेन सोने की परत वाला एक पेडस्टल, जिसे उन्होंने उन्हीं मूर्तियों के लिए प्रायोजित किया था, भी गायब है.