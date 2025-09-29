सबरीमला मंदिर में सोने की परत गायब होने का मामला, केरल हाई कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
कोर्ट ने स्ट्रांग रूम में सभी अमूल्य वस्तुओं की पूरी सूची बनाने और उनका मूल्यांकन करने का आदेश दिया है.
Published : September 29, 2025 at 2:11 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर से सोने की परत के कथित रूप से गायब होने की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं. जांच की निगरानी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी.यह मंदिर के प्रशासन और इसकी मूल्यवान संपत्तियों के प्रबंधन की व्यापक न्यायिक जांच का हिस्सा है.
कोर्ट ने विशेष रूप से उस स्ट्रांग रूम का विस्तृत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जहां सोने की पट्टिकाएं और तिरुवभरणम (पवित्र आभूषण) रजिस्टर सहित अन्य मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित हैं.
गंभीर चूक और प्रशासनिक जांच
जस्टिस के.वी.जयकुमार और जस्टिस राजा विजयराघवन की हाई कोर्ट की पीठ ने पाया कि आधिकारिक रजिस्टरों के रखरखाव में गंभीर चूक हुई है. इसने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को विशेष रूप से यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या इन अभिलेखों का उचित रखरखाव न करना देवस्व अधिकारियों की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा है. कोर्ट ने कहा कि 1999 से अब तक के अभिलेखों में विसंगतियां हैं.
निर्देश में स्ट्रांग रूम में सभी अमूल्य वस्तुओं की पूरी सूची बनाने और उनका मूल्यांकन करने का आदेश दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच केवल प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी पर ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विवाद के सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए.
गायब हुए सोने पर विचार
यह विवाद द्वारपालक (द्वारपाल) की मूर्तियों से सोने की परत चढ़ी चादर को मरम्मत कार्य के लिए हाई कोर्ट की देवस्वम बोर्ड या सबरीमला तंत्री को सूचित किए बिना हटाने से पैदा हुआ है.
कोर्ट ने अब सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा अंतिम सूची जांच के बाद, सबरीमाला कार्यकारी अधिकारी की देखरेख में नवीनीकृत द्वारपालका स्वर्ण चादरों को पुनः स्थापित करने की अनुमति दे दी है.
विवाद के दौरान सामने आए एक संबंधित खुलासे में, उन्नीकृष्णन पोट्टी ने दावा किया कि तीन-सॉवरेन सोने की परत वाला एक पेडस्टल, जिसे उन्होंने उन्हीं मूर्तियों के लिए प्रायोजित किया था, भी गायब है.
उन्होंने कहा कि यह चबूतरा, जिसे कथित तौर पर उसी चेन्नई स्थित फर्म, स्मार्ट क्रिएशंस द्वारा 2019 में बनाया गया था, कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण भक्तों के एक समूह के पास छोड़ दिया गया था, और इसके बाद इसका क्या हुआ, यह अज्ञात है. पोट्टी ने बताया कि उन्होंने उस वस्तु को वापस नहीं मांगा था, क्योंकि वह एक भेंट थी, लेकिन जब द्वारपालक प्लेटों पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने चिंता जताई.
जांच के लिए गोपनीयता अधिदेश
अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच का विवरण गोपनीय रखा जाना चाहिए तथा किसी तीसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी जानी चाहिए.
यह कदम देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक से संबंधित मामले की गंभीर प्रकृति को रेखांकित करता है. प्रशासनिक लापरवाही और बहुमूल्य चढ़ावे के रहस्यमय ढंग से गायब होने के आरोपों के बाद, कोर्ट का व्यापक आदेश मंदिर की विशाल संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प का संकेत देता है.
सबरीमला मामले पर मंत्री वीएन वासवन
देवस्वम मंत्री वीएन वासवन ने कहा है कि सबरीमला में गायब सोने का आसन प्रायोजक के रिश्तेदार के घर से मिलने की घटना के पीछे एक बड़ी साजिश है. देवस्वम बोर्ड की सतर्कता टीम द्वारा की गई जांच के दौरान यह आसन मिला. उन्होंने कहा कि प्रायोजक, उन्नीकृष्णन पोट्टी, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता.
शिकायत के पीछे एक साज़िश है कि इसे छिपाया गया और फिर पता नहीं चला. सबरीमला में सभी मामले पारदर्शी तरीके से निपटाए जा रहे हैं. देवस्वम मंत्री ने मीडिया को बताया कि शेष मामलों पर कल निर्णय लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- सबरीमाला द्वारपालक आसन बरामद, संदेह के घेरे में स्पांसर