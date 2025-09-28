सबरीमाला द्वारपालक आसन बरामद, संदेह के घेरे में स्पांसर
सबरीमला में द्वारपालक की मूर्तियों का सोने से मढ़ा हुआ आसन बरामद कर लिया गया है.
Published : September 28, 2025 at 4:47 PM IST
तिरुवनंतपुरम: सबरीमला में द्वारपालक की मूर्तियों का सोने से मढ़ा हुआ आसन (पीठम), जिसके बारे में पहले बताया गया था कि वह गायब है, बरामद कर लिया गया है. देवस्वओम सतर्कता दल ने इस आसन को उन्नीकृष्णन पोट्टी के एक रिश्तेदार के घर से अपने कब्जे में ले लिया है, जिन्होंने इसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके साथ ही, अब शक खुद पोट्टी पर भी जा रहा है.
यह विवाद सबसे पहले तब शुरू हुआ जब पता चला कि मूर्तियों की सोने की प्लेटें मरम्मत के लिए चेन्नई ले जाई गई थीं. लगभग उसी समय, प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी ने शिकायत की थी कि मूर्तियों के साथ दिए गए सोने से मढ़े आसन आकार में बेमेल होने के कारण स्थापित नहीं किए गए थे, वापस नहीं किए गए थे और उनका कोई अता-पता नहीं था।.उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, देवस्वओम सतर्कता ने एक जाँच शुरू की, जिससे सच्चाई सामने आई.
तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु स्थित घरों में गहन पूछताछ और तलाशी के बाद, गायब आसन के बारे में सुराग मिले. आगे की जांच में वेनजारामूडू में पोट्टी की बहन के घर से इसकी बरामदगी हुई.
देवस्वम बोर्ड भी संदेह के घेरे में आया
2019 में पोट्टी के प्रायोजन में, चेन्नई स्थित 'स्मार्ट क्रिएशंस' में मूर्तियों के तांबे के पैनलों पर सोने की परत चढ़ाई गई और आधार भी बनाया गया. पोट्टी ने दावा किया था कि कोविड प्रतिबंधों के दौरान भक्त इसे सन्निधानम में लाए थे, लेकिन, वास्तव में, इसे पोट्टी के कर्मचारी ने पहुंचाया था. जब आधार फिट नहीं हुआ, तो उसे उसी कर्मचारी को वापस कर दिया गया, जिसने उसे ले लिया. क्या पोट्टी को अपने कर्मचारियों से इस बारे में पता नहीं था? अगर पता था, तो उन्होंने फिर भी शिकायत क्यों दर्ज कराई, जिससे देवस्वम बोर्ड भी संदेह के घेरे में आ गया? इससे रहस्य और गहरा गया.
2021 से यह आधार पोट्टी के कर्मचारी वासुदेवन के घर पर रखा हुआ था. पोट्टी द्वारा स्वयं शिकायत दर्ज कराने और अदालत द्वारा सतर्कता जांच के आदेश देने के बाद, घबराए हुए कर्मचारी ने आधार उन्हें वापस कर दिया. इसी महीने की 13 तारीख को, इसे वेंजारामूडु स्थित उनकी बहन के घर ले जाया गया.
नई कुरसी दान की
विवाद के बाद पोट्टी ने यह भी कहा था कि उन्होंने तीन स्वर्ण मुद्राओं से बनी एक नई कुरसी दान कर दिया था, क्योंकि पुराने कुरसी अपनी चमक खो चुके थे. हालांकि, देवस्वओम अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि नए कुरसी के माप गलत थे, चूंकि यह एक भेंट थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे वापस नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुराने कुरसी सुरक्षित कक्ष में ही रहेंगे.
उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने मरम्मत कार्य के दौरान कुरसी के बारे में पूछताछ की, तो कोई जवाब नहीं मिला. तब अदालत ने सतर्कता विभाग को आदेश दिया कि वह जांच करे कि अप्रयुक्त स्वर्ण-प्लेटेड कुरसी का क्या हुआ.
संदेह दूर करने के लिए आगे की जांच
अगर पोट्टी को पहले से ही इस पेडस्टल के बारे में पता था, तो उन्होंने देवस्वम बोर्ड को भी दोषी ठहराते हुए शिकायत क्यों दर्ज कराई? इससे संदेह और बढ़ गया है. विजिलेंस जल्द ही बरामदगी के संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपेगा. चल रही जांच से रहस्य और अन्य संबंधित मामलों पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है.
