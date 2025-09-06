ETV Bharat / bharat

ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 8 को, भारत की नुमाइंदगी करेंगे एस जयशंकर

पीएम नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य नेता 7 जुलाई, 2025 को रियो डी जेनेरियो में 17वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में. ( IANS )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 8 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है. बता दें कि ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील है. इस 10 सदस्यीय समूह में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, "ब्रिक्स के ब्राजीलियाई अध्यक्ष ने 8 सितंबर को एक वर्चुअल बैठक बुलाई है." उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमारी ओर से, विदेश मंत्री ही इस बैठक में भाग लेंगे. यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नेताओं के स्तर का है." लूला ने 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी. इसी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था. अमेरिका ने भारत की तरह ब्राज़ील के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. ब्राजील से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, ब्राजील के राष्ट्रपति ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं.