ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 8 को, भारत की नुमाइंदगी करेंगे एस जयशंकर

ब्राजीली राष्ट्रपति ने 7 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था.

BRICS Summit
पीएम नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य नेता 7 जुलाई, 2025 को रियो डी जेनेरियो में 17वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में. (IANS)
September 6, 2025

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 8 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है.

बता दें कि ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील है. इस 10 सदस्यीय समूह में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, "ब्रिक्स के ब्राजीलियाई अध्यक्ष ने 8 सितंबर को एक वर्चुअल बैठक बुलाई है."

उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमारी ओर से, विदेश मंत्री ही इस बैठक में भाग लेंगे. यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नेताओं के स्तर का है." लूला ने 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी. इसी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था.

अमेरिका ने भारत की तरह ब्राज़ील के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. ब्राजील से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, ब्राजील के राष्ट्रपति ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं.

मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ब्रिक्स के एजेंडे को लेकर वॉशिंगटन के बढ़ते संदेह को देखते हुए, नई दिल्ली ने "संतुलन बनाने" के लिए जयशंकर को शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नामित किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को किसी भी "डी-डॉलरीकरण" प्रयासों के प्रति आगाह करते हुए कई टिप्पणियां की हैं. ब्रिक्स, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ. वहीं 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया.

गौर करें तो ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5 प्रतिशत है. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है.

गौर करें तो ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं. 1 जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य बने, और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हुआ.

