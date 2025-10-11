ETV Bharat / bharat

एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की ( @DrSJaishankar )

Published : October 11, 2025

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत की. भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच यह मुलाकात हुई है. बता दें कि गोर प्रबंधन एवं संसाधन उप मंत्री माइकल जे. रिगास के साथ भारत के छह दिन के दौरे पर हैं. कुछ दिन पूर्व ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी. इस बारे में जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई.” उन्होंने कहा, “उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.” गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर कहा, "भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर उनके बीच सार्थक बातचीत हुई. विदेश सचिव ने मनोनीत राजदूत गोर को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं."