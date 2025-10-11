ETV Bharat / bharat

एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा हुई.

US Ambassador-designate Sergio Gor meets External Affairs Minister S Jaishankar
अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की (@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत की. भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच यह मुलाकात हुई है.

बता दें कि गोर प्रबंधन एवं संसाधन उप मंत्री माइकल जे. रिगास के साथ भारत के छह दिन के दौरे पर हैं. कुछ दिन पूर्व ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी.

इस बारे में जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई.”

उन्होंने कहा, “उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.” गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर कहा, "भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर उनके बीच सार्थक बातचीत हुई. विदेश सचिव ने मनोनीत राजदूत गोर को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं."

भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे. इसमें 25 प्रतिशत शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था.

हालांकि भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन पर हुई बातचीत के बाद व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता के सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं.

भारत और अमेरिका ने कुछ हफ़्तों के अंतराल के बाद हाल ही में व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की है. व्हाइट हाउस के कार्मिक निदेशक और ट्रंप के करीबी सदस्यों में से एक, गोर को अगस्त में भारत में अगले अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया गया था.

अपनी प्रतिक्रिया में, गोर ने कहा कि वह ट्रंप के अविश्वसनीय विश्वास और भरोसा दिखाने के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें भारत में अपना अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि गोर इस बार नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान अमेरिकी दूत के रूप में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें- एस जयशंकर और आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात की 5 बड़ी बातें, जानें क्या बोले दोनों नेता ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SERGIO GOR INDIA VISITJAISHANKAR SERGIO GOR MEETINGSERGIO GOR NEW DELHI VISITINDIA US RELATIONSUS AMBASSADOR TO INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.