एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की
अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा हुई.
Published : October 11, 2025 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत की. भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच यह मुलाकात हुई है.
बता दें कि गोर प्रबंधन एवं संसाधन उप मंत्री माइकल जे. रिगास के साथ भारत के छह दिन के दौरे पर हैं. कुछ दिन पूर्व ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी.
#WATCH | New Delhi | U.S. Ambassador to India Sergio Gor arrives at the Ministry of External Affairs.— ANI (@ANI) October 11, 2025
As per the US Embassy Spokesperson, U.S. Ambassador to India Sergio Gor's presentation of credentials and move to India will occur at a later date that has not yet been… https://t.co/NNNWawznQc pic.twitter.com/T9IAJ9V4Au
इस बारे में जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई.”
उन्होंने कहा, “उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.” गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर कहा, "भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर उनके बीच सार्थक बातचीत हुई. विदेश सचिव ने मनोनीत राजदूत गोर को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं."
भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे. इसमें 25 प्रतिशत शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था.
Pleased to meet Ambassador-designate Sergio Gor of the US today in New Delhi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2025
Discussed the India-US relationship and its global significance.
Wish him the best for his new responsibility. @USAmbIndia
🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/cBMiYeRSVV
हालांकि भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन पर हुई बातचीत के बाद व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता के सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं.
भारत और अमेरिका ने कुछ हफ़्तों के अंतराल के बाद हाल ही में व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की है. व्हाइट हाउस के कार्मिक निदेशक और ट्रंप के करीबी सदस्यों में से एक, गोर को अगस्त में भारत में अगले अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया गया था.
अपनी प्रतिक्रिया में, गोर ने कहा कि वह ट्रंप के अविश्वसनीय विश्वास और भरोसा दिखाने के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें भारत में अपना अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया.
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि गोर इस बार नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान अमेरिकी दूत के रूप में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे.
