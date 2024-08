ETV Bharat / bharat

जयशंकर की दो टूक: पाकिस्तान ने खत्म किया बातचीत का दौर, उसी भाषा में देंगे जवाब जिसका वह हकदार - Dialogue With Pak Is Over

By ETV Bharat Hindi Team Published : 23 hours ago | Updated : 22 hours ago

विदेश मंत्री एस जयशंकर ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को साफ लफ्जों में कह दिया है कि उसके साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के हर कदम का जवाब उसी की भाषा में देगा. राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देश हमेशा के लिए समस्या बने रहते हैं. वे कभी भी नहीं सुधरते. जयशंकर ने आगे कहा कि किसी भी कोने से देश की तरफ देखा जाए तो ये पड़ोसी समस्या बनकर आते हैं. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो कभी नहीं सुलझते. उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे लगता है कि पड़ोसियों का यह स्वभाव ही बन गया है कि उनके साथ रिश्ते एक-जैसे नहीं रहते.

हर एक्शन का होता है रिएक्शन

जयशंकर ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है. जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है वहां से आर्टिकल 370 को कभी का हटाया जा चुका है. पाकिस्तान यह कान खोलकर सुन ले कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, जो वह समझता है. बांग्लादेश पर भी दिया बयान

विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश पर बयान दिया . उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध उस दिन से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, जब से उसकी स्थापना हुई है. हमें यह समझना होगा कि वहां अभी हाल ही में राजनीतिक बदलाव हुए हैं. बता दें, एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन(SCO) की होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित किया है.

