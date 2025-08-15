ETV Bharat / bharat

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई - RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं.

PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin.
पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 5:13 PM IST

नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ने भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं. अपने संदेश में, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "भारत ने सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल की है. आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और वह अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के समाधान में सक्रिय रूप से योगदान देता है."

राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में, पुतिन ने दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रूस की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया.

पुतिन ने कहा, "मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करते रहेंगे." राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के लोगों के हितों के अनुरूप है तथा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान देता है.

उन्होंने कहा, "यह हमारे मित्रवत लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक है."

रूसी राजदूत ने कहा-भारत की सभी आकांक्षाएं पूरी हों
इसी प्रकार के सद्भावना संदेश में, भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नागरिकों को शुभकामनाएं दीं.

एक्स पर एक पोस्ट में राजदूत अलीपोव ने लिखा, "प्रिय भारतीय मित्रों, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई!" उन्होंने आगे कहा, "वैश्विक इतिहास में इस मील के पत्थर की वर्षगांठ पर, मैं कामना करता हूं कि विकास और लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर भारतीय राष्ट्र की सभी आकांक्षाएं पूरी हों.जय हिंद। जय रूस."

दोनों संदेश भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों और स्थायी मित्रता को रेखांकित करते हैं, जो आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और क्षेत्रीय और वैश्विक प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी दी शुभकामनाएं
पुतिन के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में रुबियो ने भविष्य में दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने का जिक्र किया है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध का जिक्र करते हुए मार्को रुबियो ने लिखा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच ऐतिहासिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी हैं.

