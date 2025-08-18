नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की. इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया.

अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई हाई-प्रोफाइल बैठक के तीन दिन बाद रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया. यह बैठक बिना किसी संघर्ष विराम समझौते के समाप्त हुई थी.

पुतिन से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद. भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं."

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी बैठक के बारे में अपना आकलन साझा किया. राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित किया. उन्होंने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है.

पीएमओ ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की.

15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच वार्ता हुई थी, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने बाद पहली अमेरिका-रूस शिखर बैठक थी.

भारत ने किया शिखर सम्मेलन का स्वागत

विदेश मंत्रालय (MEA) ने बीते शनिवार को शिखर सम्मेलन का स्वागत किया और यूक्रेन में शांति लाने की पहल के लिए पुतिन और ट्रंप की सराहना की. विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत करता है. शांति की दिशा में यह पहल अत्यंत सराहनीय है."

भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिये रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करता रहा है. पिछले साल जुलाई में, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की अपने यात्रा के दौरान पुतिन से कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और शांति प्रयास बम-गोलियों के बीच सफल नहीं होते. इसके बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले. इस मौके पर उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध खत्म करने के लिए बिना समय बर्बाद किए साथ बैठना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत युद्ध की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है.

