रक्षाबंधन पर पेड़ को राखी बांधकर भाई की याद को जिंदा रखती हैं रूपा श्री, कोरोना के दौरान हुई थी मौत - RAKSHA BANDHAN 2025

देवघर की रूपा श्री रक्षाबंधन पर अपने भाई की जगह पेड़ को राखी बांधती हैं. क्या है इसके पीछे वजह जानिए इस रिपोर्ट में.

RAKSHA BANDHAN 2025
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 8:18 PM IST

देवघर: 9 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. इस अवसर पर हर बहन अपने भाई के बेहतर भविष्य की कामना करती है और भाई अपनी बहन की खुशी के लिए प्रार्थना करता है. इस दिन भाई अपनी कलाई पर बहन से राखी बंधवाते हैं, जो भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है. लेकिन देवघर जिले में एक ऐसी बहन हैं, जिनका भाई इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वह एक पेड़ को राखी बांधकर अपने भाई की याद को जिंदा रखती हैं.

रूपा श्री का अनूठा प्रयास

देवघर की रूपा श्री, जो पेशे से शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने भाई दीपक आनंद की याद में हर साल रक्षाबंधन पर एक बरगद के पेड़ को राखी बांधती हैं. रूपा श्री बताती हैं कि 2021 में कोरोना के कारण उनके भाई दीपक आनंद का निधन हो गया. दीपक और रूपा बहुत करीब थे और एक-दूसरे की हर खुशी-गम में साथ देते थे. हर रक्षाबंधन पर दीपक की कलाई पर रूपा की राखी सजती थी. लेकिन कोरोना की त्रासदी ने उनके भाई को उनसे छीन लिया.

देवघर से हितेश चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

बरगद के पेड़ से भाई की याद

रूपा श्री ने बताया कि 5 मई 2021 को दीपक के निधन के ठीक एक महीने बाद, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने अपने भाई की याद में एक बरगद का पेड़ लगाया. यह पेड़ उनके लिए उनके भाई का प्रतीक है, जिसे वह ‘बरू’ भाई कहती थीं. इसलिए उन्होंने बरगद का पेड़ चुना, जिसे स्थानीय भाषा में ‘बर’ भी कहा जाता है. इस पेड़ को वह हर साल राखी बांधकर और इसकी देखभाल करके अपने भाई की उपस्थिति का एहसास करती हैं.

पर्यावरण संरक्षण में योगदान

रूपा श्री कहती हैं कि पर्यावरण दिवस पर कई लोग अपने प्रियजनों की याद में पेड़ लगाते हैं, लेकिन देखभाल के अभाव में कई पेड़ जीवित नहीं रह पाते. ऑक्सीजन पार्क में मौजूद हिमांशु यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कई लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन पथरीली जमीन और देखरेख की कमी के कारण वे नष्ट हो जाते हैं. उन्होंने अपने परिजनों के नाम पर लगाए गए पेड़ों के नष्ट होने का दुख जताया और सुझाव दिया कि जिला प्रशासन और नगर निगम यदि पेड़ों की देखभाल करे तो पर्यावरण के साथ लोगों की भावनाएं भी बची रहेंगी.

ऑक्सीजन पार्क में पेड़ों की देखभाल की चुनौती

पार्क के कर्मचारी जयंत कुमार बताते हैं कि जिला प्रशासन और निजी संस्थानों के सहयोग से ऑक्सीजन पार्क में लोग अपने मृत परिजनों की याद में पेड़ लगाते हैं. कई पेड़ बड़े हो गए हैं, लेकिन पथरीली मिट्टी के कारण कुछ पेड़ों का विकास रुक जाता है. रूपा श्री कहती हैं कि जब लोग अपने प्रियजनों की याद में पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका परिजन उस पेड़ के रूप में जीवित है. लेकिन जब ये पेड़ मर जाते हैं, तो लोगों को गहरा दुख होता है. इसलिए वह अपने भाई की याद में लगाए बरगद के पेड़ की खुद देखभाल करती हैं और दूसरों के पेड़ों का भी ख्याल रखती हैं.

जिला प्रशासन से सहायता की मांग

रूपा श्री ने कहा कि यदि जिला प्रशासन और स्थानीय लोग उनकी मदद करें, तो वह ऑक्सीजन पार्क के सैकड़ों पेड़ों को बचा सकती हैं, ताकि भावी पीढ़ियां अपने पूर्वजों को इन लहलहाते पेड़ों के माध्यम से याद रखें. उनकी मां बताती हैं कि जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती है, वह उस पेड़ के पास चली जाती हैं. पेड़ को बढ़ता देख उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके आसपास है. उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि पथरीली मिट्टी और मौसम की चुनौतियों के कारण पेड़ों को बचाने के लिए बेहतर देखभाल की जाए.

नगर निगम का आश्वासन

देवघर के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने रूपा श्री की पहल की सराहना की और लोगों से ऑक्सीजन पार्क में पेड़ लगाने की अपील की. उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम की ओर से पूरी मदद दी जाएगी और भविष्य में परिजनों की याद में लगाए गए पेड़ों की उत्तम देखभाल की जाएगी, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों की भावनाओं का भी सम्मान हो.

