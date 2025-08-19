संतू दास

नई दिल्ली: मॉनसून के मौसम में यमुना सहित देश भर की विभिन्न नदियों में जल स्तर का बढ़ना जल आपूर्ति की पूर्ति के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाता है.

गौर करें तो जहां पानी की अधिक मात्रा कुछ प्रदूषकों की सांद्रता को अस्थायी रूप से कम कर सकती है. वहीं यह नदी की अपशिष्ट परिवहन क्षमता को भी बढ़ाती है. इससे प्रदूषक व्यापक क्षेत्रों में फैल जाते हैं और अधिक समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं.

जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से नदी के किनारों का क्षरण और तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों का विनाश हो सकता है. यह मानव जीवन के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करता है.

गौरतलब है कि गंगा और यमुना सहित कई नदियां पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रही हैं. नदियों की सफाई/कायाकल्प एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है. जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2022 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित नदी खंड 311 थे.

इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए, पर्यावरण कार्यकर्ता ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, बीएस वोहरा ने कहा, "भारतीय नदियों, विशेष रूप से यमुना में बढ़ता जल स्तर जल संसाधनों की भरपाई के लिए फायदेमंद लग सकता है, लेकिन वे अक्सर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाते हैं. भारी वर्षा और बार-बार बाढ़ इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं."

उन्होंने कहा कि शहरी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों से अपवाह नदियों में प्रदूषकों जैसे सीवेज, रसायन, प्लास्टिक और उर्वरक का मिश्रण ले जाता है. इस अचानक प्रवाह से जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और जलीय जीवन को खतरा हो सकता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, "इसके अलावा, बढ़ता जल स्तर नदी के किनारों को नष्ट कर सकता है और तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर सकता है. इससे न केवल वन्यजीव विस्थापित होते हैं, बल्कि प्रजनन चक्र और खाद्य श्रृंखलाएं भी बाधित होती हैं. इससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है. पोषक तत्वों से भरपूर अपवाह से शैवालों का विकास भी हो सकता है. इससे जलीय प्रणालियां और भी अधिक अवरुद्ध हो सकती हैं और पानी मानव या पशु उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो सकता है."

उन्होंने कहा कि भारतीय नदियों में, विशेष रूप से मॉनसून के मौसम में, बढ़ता जल स्तर प्रदूषण को बढ़ा रहा है और मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, केंद्र सरकार को एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना होगा.

इस समस्या के समाधान के उपाय सुझाते हुए, वोहरा ने कहा, "सबसे पहले, अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना बेहद जरूरी है. इसमें सीवेज उपचार संयंत्रों को उन्नत करना, अपशिष्ट का उचित पृथक्करण और निपटान सुनिश्चित करना, और औद्योगिक अपशिष्टों का कड़ाई से विनियमन शामिल है. प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शून्य तरल उत्सर्जन मानदंड लागू किए जाने चाहिए.

साथ ही उल्लंघन करने पर कठोर दंड भी देना चाहिए. दूसरा, नदियों में अनुपचारित अपशिष्ट के बहाव को रोकने के लिए बाढ़ और वर्षा जल प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाया जाना चाहिए. हरित बुनियादी ढांचा तैयार करने और बाढ़ क्षेत्र जोनिंग को लागू करने से आगे के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है."

उन्होंने कहा कि नदी पुनरुद्धार पहलों का विस्तार गंगा से आगे बढ़कर यमुना जैसी प्रदूषित नदियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसमें जैव-उपचार जैसी प्राकृतिक उपचार विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा कि प्रभावी प्रवर्तन और जवाबदेही के लिए जल गुणवत्ता की वास्तविक समय निगरानी, निगरानी तकनीकों का उपयोग और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से पारदर्शिता आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि बढ़ती जलवायु चुनौतियों के मद्देनजर नदी प्रणालियों की रक्षा, स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित करने और पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण है.

यमुना नदी का उल्लेख करते हुए, पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, "यमुना नदी, जो पहले से ही भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, विशेष रूप से असुरक्षित है. जल स्तर में वृद्धि इसके प्रदूषण भार को बढ़ा देती है, जिससे पेयजल, सिंचाई और दैनिक उपयोग के लिए इस पर निर्भर शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी प्रभावित होती है."

उन्होंने कहा कि इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है. बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, सख्त प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर बाढ़ प्रबंधन रणनीतियां. ताकि नदी पारिस्थितिकी तंत्र और उन पर निर्भर लाखों लोगों की रक्षा हो सके.

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की ओर इशारा करते हुए, वोहरा ने कहा कि नागरिक और गैर-सरकारी संगठन नदी प्रदूषण से निपटने और बढ़ते जल स्तर के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने कहा, "नागरिकों को नदियों में अपशिष्ट निपटान से बचकर, जल संरक्षण करके और सफाई अभियानों में भाग लेकर जिम्मेदारी से काम करना चाहिए. समुदायों में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण की घटनाओं की सूचना अधिकारियों को देना प्रवर्तन प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकता है."

पर्यावरण कार्यकर्ता ने आगे कहा कि बढ़ते जल स्तर के कारण बिगड़ते नदी प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि सरकार को सीवेज उपचार संयंत्रों को उन्नत करना चाहिए, सख्त औद्योगिक उत्सर्जन नियमों को लागू करना चाहिए और ठोस अपशिष्ट और वर्षा जल प्रबंधन में सुधार करना चाहिए. आर्द्रभूमि और नदी तट पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने से अतिरिक्त अपवाह को प्राकृतिक रूप से अवशोषित करने में मदद मिल सकती है.

वोहरा ने आगे कहा, "सफाई अभियानों और टिकाऊ प्रथाओं के लिए जन जागरूकता, नागरिक भागीदारी और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी बेहद जरूरी है. वास्तविक समय पर निगरानी और सख़्त क़ानून प्रवर्तन से जवाबदेही सुनिश्चित होगी. शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन अभियान दीर्घकालिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी का निर्माण कर सकते हैं. ये सभी प्रयास मिलकर नदियों के स्वास्थ्य और जन सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं."