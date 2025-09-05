AIADMK में एकजुटता की कोशिशें तेज! सेंगोट्टैयन ने पलानीस्वामी को दिया 10 दिन का अल्टिमेटम

ETV Bharat / bharat

इरोड: तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम (AIADMK) में एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई हैं.

पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री केए सेंगोट्टइयान ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी को सार्वजनिक तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर पार्टी का दामन छोड़कर गए नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला करें.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला ने भी सेंगोट्टइयान के इस चेतावनी का समर्थन किया है. सेनगोट्टैयन ने आज इरोड जिले के गोपीचेट्टीपलायम स्थित अन्नाद्रमुक कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की. हजारों अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने जमा हुए थे. उन्हें उम्मीद थी कि सेनगोट्टैयन ने पार्टी के नजरिए से एक अहम फ़ैसला लिया है और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी देने वाले हैं.

मुझे एमजीआर ने नियुक्त किया था!

सेंगोट्टैयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि,1975 में, कोयंबटूर में AIADMK की महासमिति की बैठक हुई थी. उस समय एमजीआर ने उन्हें AIADMK का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था. उन्होंने आगे कहा कि, 1977 में, जब वे गोपीचेट्टीपलायम से चुनाव लड़ना चाहते थे तो एमजीआर ने उन्हें सत्यमंगलम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा था. इस पर उन्होंने कहा कि, यह उनके लिए एक नया निर्वाचन क्षेत्र है. इस पर एमजीआर ने कहा था कि, वह एमजीआर के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे.

उन्होंने एमजीआर के साथ बिताए राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि, जब कोवई चेझियान और एस.टी. सोमसुंदरम जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो तमिलनाडु की जनता और कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए, एमजीआर स्वयं उनके घर गए और उन्हें पार्टी में वापस आने का आग्रह किया था. इस दौरान उन्होंने एमजीआर और अपने बीच के संबंधों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी.

AIADMK के अंदर क्या समस्याएं हैं...

सेंगोट्टैयन ने आगे कहा कि, एमजीआर के बाद, जयललिता अध्यात्मवादियों और द्रविड़ आंदोलनों द्वारा स्वीकृत नेता थीं. उन्होंने बताया कि, अन्नाद्रमुक गरीबों और मजदूरों के लिए बनाई गई थी और जयललिता के निधन के बाद, जब पार्टी के सामने कई चुनौतियाँ आईं, तो पार्टी ने सर्वसम्मति से शशिकला को AIADMK का महासचिव नियुक्त किया. उसके बाद, जब यह सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शशिकला ने तमिलनाडु विधानसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता (एडप्पादी पलानीस्वामी) का नाम प्रस्तावित किया.

उन्होंने कहा कि, इस दौरान उन्हें दो अवसर मिले, फिर भी उन्होंने अन्नाद्रमुक को तोड़ने से बचने का धैर्य रखा. उन्होंने दावा किया उन्होंने अन्नाद्रमुक के लिए पूरी लगन से काम किया है. उन्होंने कहा कि, जयललिता ने केवल राजनीतिक अनुभव वाले लोगों के साथ काम किया.

उन्होंने आगे कहा, "हर बार जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो मैदान में कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. इसलिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे नाथम विश्वनाथन, एस.पी. वेलुमणि, थंगमणि, अन्बझगन, सी.वी. षणमुगम के साथ, हमने उन्होंने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि, पलानीस्वामी से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि एआईएडीएमके मंदी के दौर से गुजर रही है और जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उन्हें फिर से एकजुट किया जाना चाहिए.