ETV Bharat / bharat

AIADMK में एकजुटता की कोशिशें तेज! सेंगोट्टैयन ने पलानीस्वामी को दिया 10 दिन का अल्टिमेटम

सेंगोट्टैयन ने पलानीस्वामी से कहा है कि, वह 10 दिन के भीतर पार्टी से बाहर गए नेताओं को एकजुट करें.

Rumblings in AIADMK -senior leader Sengottaiyan gave 10 days time for Edappadi Palaniswami to reintegarte party's big shots!
पलानीस्वामी से सेंगोट्टैयन ने पार्टी से बाहर जा चुके नेताओं को वापस एकजुट करने को कहा है, (फाइल फोटो) (ETV Bharat and ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 10:32 PM IST

6 Min Read

इरोड: तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम (AIADMK) में एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई हैं.

पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री केए सेंगोट्टइयान ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी को सार्वजनिक तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर पार्टी का दामन छोड़कर गए नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला करें.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला ने भी सेंगोट्टइयान के इस चेतावनी का समर्थन किया है. सेनगोट्टैयन ने आज इरोड जिले के गोपीचेट्टीपलायम स्थित अन्नाद्रमुक कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की. हजारों अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने जमा हुए थे. उन्हें उम्मीद थी कि सेनगोट्टैयन ने पार्टी के नजरिए से एक अहम फ़ैसला लिया है और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी देने वाले हैं.

AIADMK
सेंगोट्टैयन (ETV Bharat)

मुझे एमजीआर ने नियुक्त किया था!
सेंगोट्टैयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि,1975 में, कोयंबटूर में AIADMK की महासमिति की बैठक हुई थी. उस समय एमजीआर ने उन्हें AIADMK का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था. उन्होंने आगे कहा कि, 1977 में, जब वे गोपीचेट्टीपलायम से चुनाव लड़ना चाहते थे तो एमजीआर ने उन्हें सत्यमंगलम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा था. इस पर उन्होंने कहा कि, यह उनके लिए एक नया निर्वाचन क्षेत्र है. इस पर एमजीआर ने कहा था कि, वह एमजीआर के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे.

उन्होंने एमजीआर के साथ बिताए राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि, जब कोवई चेझियान और एस.टी. सोमसुंदरम जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो तमिलनाडु की जनता और कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए, एमजीआर स्वयं उनके घर गए और उन्हें पार्टी में वापस आने का आग्रह किया था. इस दौरान उन्होंने एमजीआर और अपने बीच के संबंधों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी.

AIADMK के अंदर क्या समस्याएं हैं...
सेंगोट्टैयन ने आगे कहा कि, एमजीआर के बाद, जयललिता अध्यात्मवादियों और द्रविड़ आंदोलनों द्वारा स्वीकृत नेता थीं. उन्होंने बताया कि, अन्नाद्रमुक गरीबों और मजदूरों के लिए बनाई गई थी और जयललिता के निधन के बाद, जब पार्टी के सामने कई चुनौतियाँ आईं, तो पार्टी ने सर्वसम्मति से शशिकला को AIADMK का महासचिव नियुक्त किया. उसके बाद, जब यह सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शशिकला ने तमिलनाडु विधानसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता (एडप्पादी पलानीस्वामी) का नाम प्रस्तावित किया.

उन्होंने कहा कि, इस दौरान उन्हें दो अवसर मिले, फिर भी उन्होंने अन्नाद्रमुक को तोड़ने से बचने का धैर्य रखा. उन्होंने दावा किया उन्होंने अन्नाद्रमुक के लिए पूरी लगन से काम किया है. उन्होंने कहा कि, जयललिता ने केवल राजनीतिक अनुभव वाले लोगों के साथ काम किया.

उन्होंने आगे कहा, "हर बार जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो मैदान में कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. इसलिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे नाथम विश्वनाथन, एस.पी. वेलुमणि, थंगमणि, अन्बझगन, सी.वी. षणमुगम के साथ, हमने उन्होंने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि, पलानीस्वामी से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि एआईएडीएमके मंदी के दौर से गुजर रही है और जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उन्हें फिर से एकजुट किया जाना चाहिए.

पलानीस्वामी को 10 दिन की समय सीमा
सेंगोट्टैयन ने आगे कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि, अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में एआईएडीएमके भाजपा के साथ गठबंधन किया होता, तो पार्टी को 30 सीटें मिलतीं. विचारों के आदान-प्रदान के बावजूद, पलानीस्वामी पार्टी की राय मानने को तैयार नहीं थे.

सेंगोट्टैयन का मानना है कि, AIADMK 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तभी जीत सकती है जब वे पार्टी छोड़कर गए लोगों को गले लगाएं. वे यह भी कह रहे हैं कि उन्हें बिना किसी दबाव के पार्टी में शामिल होना चाहिए, ताकि जनता के लिए मिलकर काम करें. स्वयंसेवक भी यही सोचते हैं. उन्होंने कहा, अगर उनकी मांग खारिज कर दी जाती है, तो उनके जैसे सभी लोग एकजुट होने के लिए मिलकर काम करेंगे. अगर पार्टी के लोग इस तरह एकजुट होंगे, तभी AIADMK मजबूत होगी.

सेंगोट्टैयन कहा कि, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदिक है ऐसे में पार्टी को सही फैसला लेना चाहिए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि, उन्होंने पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए AIADMK महासचिव (एडप्पादी पलानीस्वामी) को 10 दिन की समय सीमा दी है.

एडप्पाडी पलानीस्वामी का नाम नहीं लिया
इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनगोट्टैयन ने एक बार भी एडप्पाडी पलानीस्वामी का नाम नहीं लिया. सेनगोट्टैयन ने पिछले साल फरवरी में अथिकादावु-अविनाशी परियोजना के लिए एडप्पाडी पलानीस्वामी के सम्मान समारोह में एमजीआर और जयललिता की तस्वीरें न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. एडप्पाडी और सेनगोट्टैयन के बीच यह पहला टकराव था.

इसके बाद हुए विधानसभा सत्र में उन्होंने एडप्पाडी पलानीस्वामी से आमने-सामने मिलने से परहेज किया. उसके बाद, उन्होंने ईपीएस द्वारा बुलाई गई विधानसभा सदस्यों की परामर्श बैठक में भी भाग नहीं लिया. नतीजतन, यह कहा गया कि ईपीएस और सेनगोट्टैयन के बीच मतभेद थे. उन्होंने दिल्ली जाकर भाजपा नेताओं से मुलाकात की. इस बैठक ने कई रणनीतियों को जन्म दिया.

नतीजतन, अन्नाद्रमुक में काफी हलचल मच गई. वह इसलिए क्योंकि पार्टी के भीतर विरोधाभास पैदा हो गए. इस स्थिति में सेनगोट्टैयन ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर जल्द ही सभी शंकाओं का जवाब देंगे.

AIADMK
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम (ETV Bharat)

मन की आवाज
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने एडप्पादी पलानीस्वामी पर 10 दिन की समय-सीमा थोपने के सेंगोट्टैयन के कठोर निर्णय पर अपनी राय व्यक्त की है. ओपीएस ने कहा कि, "सेंगोट्टैयन ने उनकी मन की आवाज बनकर अपनी बात कही है. उन्होंने सेंगोट्टैयन के इस फैसले का समर्थन किया है.

AIADMK
शशिकला (ETV Bharat)

शशिकला की राय
जयललिता की करीबी रह चुकी शशिकला ने भी सेंगोट्टैयन के कठोर निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी. आज जारी एक बयान में शशिकला ने कहा कि, सेंगोट्टैयन हर कठिन समय में AIADMK के साथ खड़े नजर आए. उन्होंने साबित कर दिया है कि, AIADMK का खून उनके शरीर में दौड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पेंशन मंजूर, हर महीने मिलेंगे 42 हजार

For All Latest Updates

TAGGED:

RUMBLINGS IN AIADMKSENGOTTAIYANEDAPPADI PALANISWAMITAMIL NADU POLITICSRUMBLINGS IN AIADMK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.