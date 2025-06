ETV Bharat / bharat

रुद्रप्रयाग बस हादसा: 24 घंटे बाद भी 9 लोग लापता, अलकनंदा में समाई 31 सीटर बस की भी सर्च जारी - RUDRAPRAYAG BUS ACCIDENT

रुद्रप्रयाग में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन ( Photo- ETV Bharat )

Published : June 27, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 10:35 AM IST

रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग बस हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है. लेकिन अभी तक ना तो अलकनंदा नदी में गिरी बस का पता चल पाया है. ना ही हादसे के बाद से लापता 9 लोगों की कोई खबर है. कल सुबह 7.30 बजे जब हादसा हुआ तब से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें रेस्क्यू के लिए सर्च ऑपरेशन में लगी हैं. रुद्रप्रयाग बस हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुवार को हुए बस हादसे में लापता हुए 9 तीर्थयात्रियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो 31 सीटर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसका भी पता नहीं चला है. इस हादसे को आज शुक्रवार को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है. सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है. 24 घंटे बाद भी 9 तीर्थयात्री लापता: गुरुवार सुबह जब दुर्घटना हुई तो तभी से सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग बस और उसमें सवार लापता हुए 9 लोगों को ढूंढ रहे हैं. लेकिन उनका 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है. यहां तक कि बस का मलबा भी नहीं मिल सका है. सर्च में इसलिए आ रही दिक्कत: दरअसल उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है. बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है. जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी का पानी मटमैला है. इस कारण उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. यही सर्च और रेस्क्यू टीमों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है. गोताखोरों के सामने भी अड़चन: गुरुवार को ही रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा था कि गोताखोरों की मदद से सर्च और रेसक्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा. इसके साथ ही गुरुवार को ही गोताखोर टीम भी अलकनंदा नदी में पहुंच चुकी थी. लेकिन गोताखोरों के लिए अलकनंदा नदी का मटमैला पानी और तेज बहाव चुनौती बना हुआ है. कुल मिलाकर रुद्रप्रयाग के घोलतीर में हुए बस हादसे बाद राहत और बचाव कार्य रेस्क्यू टीमों के साथ ही जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है. अब रेस्क्यू टीमों का पूरा फोकस अलकनंदा नदी में रेस्क्यू पर ही है.

