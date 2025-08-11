ETV Bharat / bharat

फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने फहराया भगवा झंडा और की तोड़फोड़ - RUCKUS IN FATEHPUR

ठाकुर जी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया नवाब अब्दुल समद मकबरा, बीजेपी और हिंदू संगठनों का दावा, हिंदू-मुस्लिम समुदाय आमने सामने

Etv Bharat
फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read

फतेहपुर: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर में स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे पर सोमवार को भगवा झंडा लगाने पर बवाल हो गया. हिंदू संगठनों के लोग सुबह-सुबह मकबरे पर पहुंचे. ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा करते हुए तोड़फोड़ करने लगे. इसके बाद कुछ युवकों ने छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया. मकबरे पर भगवा झंडा देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और पत्थरबाजी करने लगे.

सड़क पर कर रहे हनुमान चालीसा पाठः वहीं, बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. बवाल कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा. तनाव को देखते हुए मौके पर थाना सदर कोतवाली, राधा नगर, मलवा, हुसैनगंज और थरियांव थाने सहित अन्य थानों की फोर्स तैनात है. डीएसपी गौरव शर्मा, एएसपी महेंद्र पाल सिंह समेत एडीएम अवनीश त्रिपाठी सहित जिला प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, हिंदू संगठन के हजारों कार्यकर्ता मकबरे से करीब 50 मीटर दूर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं.

मकबरे पर भगवा झंडा लेकर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता. (ETV Bharat)

एक दिन पहले दी थी पूजा करने की चेतावनीः आबूनगर इलाके में नवाब अब्दुल समद मकबरा को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल खुद इस अभियान की अगुवाई करने में लगे है. उन्होंने एक दिन पहले रविवार को खुले लहजे में चेतावनी दी थी कि सोमवार 11 अगस्त 2025 को मकबरे में भीतर मौजूद शिव मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे. मुखलाल पाल का कहना है कि मकबरे के भीतर शिव लिंग मौजूद है. मकबरे के बरामदे में नंदी जी विराजमान रहा करते थे. हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे की दीवारोंं और गुंमदों में फूल, त्रिशूल जैसी कला कृतियां उकेरी गई है. फतेहपुर में मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने मकबरे में मंदिर होने का दावा किया है और जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए मकबरे में पूजा अर्चना करने की बात कही थी.

मुखपाल का दावा है कि कई साल पहले एक युवक ने मकबरे के भीतर शिव लिंग की बात को प्रमाणित भी किया है. कुमार संभव ने बताया कि वह साल 2007-2008 में मजार पर गया था. उस समय दक्षिण दिशा में शिवलिंग था, जिसपर दीपक जलाकर आया था. इसके बाद साल 2011 के आसपास मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई थी. हरे रंग से पुताई कर हिंदू धर्म के चिन्हों को हटा दिया गया है.

500 साल पुराना मजार होने का दावाः वहीं, राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल ने जिलाधिकारी को एक लिखित में शिकायत करते हुए जिला प्रशासन से मकबरे के स्वरूप से छेड़छाड़ ना करने की अपील की थी. तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मकबरे के पूरे एरिए को सील कर दिया है. साथ ही बैरिकेटिंग करके किसी को भी भीतर जाने की परमीशन नहीं दी. मकबरे के मुतवल्ली मो. नफीस के मुताबिक मकबरा करीब 500 साल पुराना है. यहां पर अबू मोहम्मद और अबू समद की मजारें हैं, जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था. करीब 10 साल में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ था.

वहीं, डीएम रवींद्र सिंह ने बताया की मौके पर मौजूद हैं शांति पूर्ण माहौल है. पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है. एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है. तनाव पूर्ण माहौल बनाने को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : August 11, 2025 at 2:16 PM IST

