आरएसएस की बड़ी बैठक. समन्वय बैठक में संघ शताब्दी व पंच परिवर्तन, शिक्षा नीति और जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर होगी चर्चा.
Published : September 5, 2025 at 3:07 PM IST
जोधपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्यामंदिर में शुरू हुई. शुरुआत में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रथम सत्र में भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन किया गया. संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ आरंभ हुई बैठक में संगठनों के अपने-अपने क्षेत्रों में नए प्रयोगों का निवेदन हुआ. 5 से 7 सितंबर तक चलने वाली तीन दिवसीय बैठक में 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे.
प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि इस बैठक में प्रमुख रूप से सभी 6 सहसरकार्यवाह तथा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, संगठन मंत्री मिलिंद परांडे, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का, प्रमुख कार्यवाहिका ए. सीता गायत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, संगठन मंत्री आशीष चौहान, सक्षम के अध्यक्ष डॉ. दयाल सिंह पवार, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष ले. जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संगठन मंत्री बी.एल. संतोष, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री अतुल जोग, सीमा जागरण मंच के संयोजक मुरलीधर इस समय में बैठक में सहभागी हो रहे हैं.
संगठनों का लेखा-जोखा होगा प्रस्तुत : समन्वय बैठक में वर्षभर के कार्यों एवं उनके अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा. साथ ही, पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन, स्व. आधारित रचना, नागरिक कर्तव्य पालन, संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रयासों पर चर्चा होगी. अनुभवों के आदान-प्रदान, दिशा-निर्धारण और सुझावों एवं समन्वय के उद्देश्य से जोधपुर में आयोजित यह बैठक 7 सितंबर को समाप्त होगी.
साज-सज्जा में महाविभूतियों को दिया गया है सतह : बैठक परिसर में 500 वर्ष पूर्व औपनिवेशिकता के विरुद्ध भारतीय महिलाओं के संघर्ष की प्रतिमूर्ति रानी अबक्का द्वार और हल्दीघाटी द्वार के माध्यम से सभागार में प्रवेश की रचना की गई है. साथ ही भक्तिमति मीरा बाई, खेजड़ली के पर्यावरण बलिदानी अमृता देवी की सुंदर रंगोली से सज्जा की गई है.