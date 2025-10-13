ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में RSS को लेकर हलचल तेज! प्रियांक खड़गे ने संघ पर उठाए सवाल, BJP ने दिया करारा जवाब

बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे पिछले कुछ दिनों से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने संघ पर समाज में विभाजन पैदा करने और सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया.

इससे पहले प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक सरकार से सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की है. इसकी विचारधारा में प्रगतिशील और समाज-हितैषी कुछ भी नहीं है.

उन्होंने कहा कि,अगर वे जो कह रहे हैं वह गलत है और आरएसएस की विचारधारा वाकई अच्छी और प्रगतिशील है, तो फिर कोई भी भाजपा नेता अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में क्यों नहीं भेज रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, सिर्फ पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों के लोगों को ही इन शाखाओं में क्यों धकेला जा रहा है.

स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग का बचाव करते हुए, खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस स्कूल और कॉलेजों में अपनी गतिविधियों के जरिए छात्रों का ब्रेनवॉश कर रहा है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की है बल्कि, इसका विरोध और रोकथाम जरूरी है. उन्होंने कहा कि, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता हासिल करने के लिए आरएसएस जैसे संगठनों को अपने देश से दूर रखा जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को अपने मार्च के दौरान लाठियां ले जाने की अनुमति क्यों है. उन्होंने पूछा, "अगर दूसरे संगठन अपने कार्यक्रमों में लाठियां ले जाने लगें, तो क्या आप इसकी अनुमति देंगे. उन्होंने सवाल किया, आरएसएस को यह तरजीह क्यों दी जा रही है.