कर्नाटक में RSS को लेकर हलचल तेज! प्रियांक खड़गे ने संघ पर उठाए सवाल, BJP ने दिया करारा जवाब

सी टी रवि ने कहा कि, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले प्रियांक खड़गे पहले या आखिरी व्यक्ति नहीं हैं.

Karnataka Minister
प्रियांक खड़गे (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 7:03 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे पिछले कुछ दिनों से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने संघ पर समाज में विभाजन पैदा करने और सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया.

इससे पहले प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक सरकार से सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की है. इसकी विचारधारा में प्रगतिशील और समाज-हितैषी कुछ भी नहीं है.

उन्होंने कहा कि,अगर वे जो कह रहे हैं वह गलत है और आरएसएस की विचारधारा वाकई अच्छी और प्रगतिशील है, तो फिर कोई भी भाजपा नेता अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में क्यों नहीं भेज रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, सिर्फ पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों के लोगों को ही इन शाखाओं में क्यों धकेला जा रहा है.

स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग का बचाव करते हुए, खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस स्कूल और कॉलेजों में अपनी गतिविधियों के जरिए छात्रों का ब्रेनवॉश कर रहा है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की है बल्कि, इसका विरोध और रोकथाम जरूरी है. उन्होंने कहा कि, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता हासिल करने के लिए आरएसएस जैसे संगठनों को अपने देश से दूर रखा जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को अपने मार्च के दौरान लाठियां ले जाने की अनुमति क्यों है. उन्होंने पूछा, "अगर दूसरे संगठन अपने कार्यक्रमों में लाठियां ले जाने लगें, तो क्या आप इसकी अनुमति देंगे. उन्होंने सवाल किया, आरएसएस को यह तरजीह क्यों दी जा रही है.

उन्होंने पूछा आरएसएस में ऐसा क्या खास है. प्रियांक ने दावा किया कि वह हिंदू विरोधी नहीं हैं, बल्कि आरएसएस की उस विचारधारा के खिलाफ हैं जिसमें संविधान के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने आरएसएस से अपने धन के स्रोतों का खुलासा करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "अगर आरएसएस एक एनजीओ है, तो इसका पंजीकरण अभी तक क्यों नहीं हुआ है. इसे भारी मात्रा में धन कहां से मिल रहा है. उन्होंने यह भी पूछा कि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों दी गई है.

प्रियांक ने कहा कि, आरएसएस को इन सवालों के जवाब देने चाहिए ताकि लोग उसका असली चेहरा जान सकें. भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि आरएसएस के बिना भाजपा एक बड़ा शून्य हो जाएगी. इसी तरह, धर्म के बिना आरएसएस भी शून्य हो जाएगा.

भाजपा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें और उनकी पार्टी में हिम्मत है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं. भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और विधान पार्षद सी टी रवि ने कहा कि, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले प्रियांक खड़गे पहले या आखिरी व्यक्ति नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि, आरएसएस किसी का ब्रेनवॉश नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका (प्रियांक खड़गे) ब्रेनवॉश किया जा रहा है. उन्होंने कर्नाटक के मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि, अगर उन्हें आरएसएस के बारे में कुछ नहीं पता, तो आइए और बातचीत कीजिए, हम उन्हें बताएंगे कि आरएसएस क्या है."

