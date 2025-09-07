ETV Bharat / bharat

सुनील आंबेकर बोले- पंजाब में मतांतरण और बंगाल में घुसपैठ चिं​ता का विषय, SIR पारदर्शी और स्वागत योग्य

जोधपुर में आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक का समापन संघ प्रमुख मोहन भागवत के उद्बोधन से होगा. रविवार को इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा...

मीडिया से बात करे संघ प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 4:43 PM IST

जोधपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक का समापन रविवार शाम को होगा. इससे पहले अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेसवार्ता कर विभिन्न चर्चाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सभी संगठनों ने अपने-अपने विचार रखे. इसमें पंजाब में बढ़ते मतांतरण एवं नशे की प्रवृति और बंगाल में घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई. बैठक का समापन संघ प्रमुख मोहन भागवत का उद्बोधन से रविवार शाम को होगा.

धर्मांतरण पर जताई चिंता: धर्म के आधार पर कानून क्यों के सवाल पर आंबेकर ने कहा संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की बात की थी. अब उत्तराखंड में इसकी शुरूआत हुई है. धीरे-धीरे देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा. जनजातिय क्षेत्र में धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की गई. राजस्थान के वागड में आदिवासियों के राजनीतिक समूह द्वारा उनके हिंदू नहीं होने और देवी-देवताओं के पूजन से दूरी बनाने के आह्वान पर आंबेकर ने कहा कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, ऐसे तत्व अक्सर सक्रीय होते हैं और इन्हें रोकने के लिए संघ के प्रयास लगातार चलते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे. आंबेकर ने एक सवाल के जवाब में चुनाव आयोग की एसआईआर व्यवस्था को पारदर्शी और स्वागत योग्य बताया. उन्होंने बताया कि संघ की कार्यकारी बैठक इस वर्ष अक्टूबर में जबलपुर में होगी.

पढ़ें: जोधपुर में आरएसएस की बैठक: महिला सहभागिता, कृषि और सामाजिक अभियानों पर हुआ मंथन

नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सही: आंबेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है. इसको लेकर जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों में परितर्वन हो रहा है, वह सही दिशा में हो रहा है. शिक्षा नीति का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है. शिक्षकों को इस दृष्टि से तैयार करने के लिए संगठनों द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा हुई. आंकलन में पाया गया कि नई शिक्षा नीति सही दिशा में जा रही है. पुस्तकों में भारतीय ज्ञान, परंपरा व भाषा के आधार पर हो रहे कामों पर सहमति जताई गई. शिक्षा में भारतीय भाषाओं का समावेश जरूरी है. इसके लिए लेागों में सहमति और जागृति बने, इस पर बात हुई है. इसके लिए विशेषज्ञों से संपर्क कर क्रियान्वयन हो रहा है.

पढ़ें: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक शुरू, जानिए क्या होगा खास

पंजाब में मतांतरण और नशा बड़ी समस्या: उन्होंने बताया कि पंजाब में काम कर रहे संगठनों ने वहां पर चल रहे मतांतरण पर चिंता व्यक्त की है. इसके कारण सामाजिक उपद्रव बन रहा है. साथ ही समाज के उपेक्षित और आर्थिक दष्टि से पिछड़े वर्ग की सहायता पर विचार रखे गए. वहां नशे के कारण युवाओं में परिणाम सामने आ रहे हैं. इस पर गंभीर चिंता व्य​क्त की गई. इससे पीड़ित लोगों की सहायता कैसे की जाए, उसके लिए सरकार व पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम हो रहा है. आंबेकर ने कहा कि जो मत-परिवर्तन लालच से किया जाता है, वह अनुचित है.

पढ़ें: 24 घंटे में दूसरा दौरा, संघ प्रमुख से मिलने आए सीएम भजनलाल

घुसपैठियों के उपद्रव को रोकना जरूरी: उन्होंंने क​हा कि बांग्लादेश की बदली परिस्थति का प्रभाव बंगाल पर आया है. वहां बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों आ रहे हैं और उनके द्वारा उपद्रव किया जा रहा है. इसे रोकना होगा. हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी बाधाएं वहां सामने आ रही हैं. कानून व्यवस्था के भी कई प्रश्न वहां उठ रहे हैं. समाज के लोगों के बीच जाकर वहां संगठन काम कर रहे हैं. लेकिन सभी ने कहा है कि वहां लीगल तरीके से कई शिकायतें दर्ज करवाई है. घुसपैठ बहुत चिंता का विषय है. इसे रोकने के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए सभी संगठन काम रहे हैं.

मणिपुर में शांति लंबा रास्ता: उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्वोत्तर के बारे में वहां संगठनों ने अपने अनुभव बताए. वहां सभी प्रांतों में संघ का कार्य शुरू हो गया है. वहां धीरे-धीरे अलगाव का वातावरण शांत हो रहा है, प्रगति का माहौल बना है. सभी जातियों में सौहार्द बना रहे, इसके लिए काम हो रहा है. आंबेकर ने कहा कि मणिपुर की घटना से परेशानी हुई. वहां के मैतई और कूकी समुदाय के बीच बातचीत हो, इसके लिए संघ के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं. अभी गृह मंत्रालय ने एक समझौता किया गया है. जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कूकी लोगों के लिए खुल गया है. यह शांति की अच्छी पहल है. आंबेकर ने कहा कि शांति की प्रक्रिया लंबा रास्ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि शीघ्र वहां अनुकूल परिस्थितियां बनेगी.

नक्सल में कमी, लेकिन भ्रम जारी: आंबेकर ने कहा कि जनजातिय क्षेत्रों में नक्सल बड़ी परेशानी थी, वहां सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है. स्थितियां सामान्य होना शुरू हो रही है, लेकिन लंबे समय तक वहां ऐसे हालात रहे हैं. ऐसे में जो दूरी बनी है, उसे पाटने में समय लगेगा. वनवासी परिषद ने अच्छी पहल करते हुए काम किया है, फिर भी जहां हिंसक नक्सलवाद कम हो रहा है, लेकिन वहां अभी अलग-अलग नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है. इसके लिए जनजाति हित व देशहित में जो होना चाहिए वह काम विभिन्न संगठन कर रहे हैं.

