ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बिलासपुर में स्वर्गीय काशीनाथ गोरे जी की स्मारिका का किया विमोचन - RSS CHIEF IN CHHATTISGARH

संघ प्रमुख बोले, आरएसएस के 100 साल की चर्चा होती है. ये 100 साल का सफर यहां तक कैसे पहुंचा कम लोग जानते हैं.

RSS CHIEF IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 9:29 AM IST

3 Min Read

बिलासपुर: सरसंघचालक मोहन भागवत और डा रमन सिंह बिलासपुर पहुंचे. संघ प्रमुख ने इस दौरान लोक हितकारी स्वर्गीय काशीनाथ गोरे के स्मारिका का विमोचन किया. सिम्स ऑडिटोरियम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्मारिका का विमोचन किया. कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले भारतमाता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर नमन के साथ किया गया.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे बिलासपुर: संघ प्रमुख और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को श्रद्धांजलि दी. संघ प्रमुख और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस मौके पर स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को याद कर उनके किए गए लोक हितकारी कामों की चर्चा की. डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि जब वे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे तब काशीनाथ जी कवर्धा पहुंचे थे.

छत्तीसगढ़ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (ETV Bharat)

संघ मतलब "वसुधैव कुटुम्ब": कार्यक्रम मे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने काशीनाथ गोरे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आजकल आरएसएस के 100 साल की चर्चा होती है. पर ये 100 साल तक का सफर कैसे तय हुआ ये लोगों को पता नहीं है. संघ प्रमुख ने कहा कि ''सभी बाधाओं के साथ संघ के लोगों ने अपने संपर्क को बढ़ाया और संघ आगे बढ़ा. शुद्ध, कर्मठ और अनुशासन के साथ लगातार लोगों के संपर्क में रहकर स्वयं सेवा कर अपने कुटुंब को हमने बढ़ाया''. संघ प्रमुख ने कहा कि ''संघ के लोगों ने अपना कुटुंब, अपना घर से फिर पड़ोस और उसके बाद देश और फिर आगे के लिए हमने काम किया. इसलिए हम कहते है "वसुधैव कुटुम्ब" ऐसा होता है स्वयंसेवक''. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि काशीनाथ जी भी एक लोकहित कारी स्वयंसेवक थे. उन्होंने हर जगह अपना धर्म निभाया. संघ प्रमुख ने कहा ऐसा नहीं है कि हर कोई काशीनाथ बन जाए पर सभी को स्वयंसेवक होना चाहिए.

भारतमाता चिकित्सालय: रमन सिंह ने काशीनाथ गोरे जी की याद करते हुए कहा कि ''जब मैं राजनीति की शुरुआत कर रहा तो कवर्धा में उनका आना जाना लगा रहता था. इन दिनों भारतमाता चिकित्सालय में एक सेवा प्रकल्प चल था. जिसमे मुझे एक चिकित्सक के नाते जाना पड़ा. आज वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का रूप ले चुका है. उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काम हो रहा है''. रमन सिंह ने कहा कि ''काशीनाथ जी सहज सरल भाव से न केवल बीजेपी, संघ बल्कि सभी समाज के कार्यकर्ताओं से जुड़े थे. सभी के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था''.

भूपेश बघेल पर तंज: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने भूपेश बघेल के उस बयान की भी आलोचना की जो बघेल ने संघ प्रमुख को लेकर दिया था. रमन सिंह ने कहा कि आजकल अजीबो गरीब बयान भूपेश बघेल दे रहे हैं. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल ऐसा हड़बड़ी में कह रहे हैं. संघ प्रमुख की बातें समझने के लिए उनको थोड़ी ज्यादा बुद्धि चाहिए. रमन सिंह ने कहा कि पीएम के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है.

RSS के 100 वर्ष पूरे, मोहन भागवत बोले- सामाजिक बदलाव से ही संभव है भारत का उत्थान
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने RSS Chief मोहन भागवत की गिरफ्तारी के दावे को खारिज किया
'मैंने कभी नहीं कहा', 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मोहन भागवत का 'यू-टर्न'
मालेगांव ब्लास्ट केस में रिटायर्ड पुलिस का बड़ा दावा- RSS Chief मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का था दबाव

बिलासपुर: सरसंघचालक मोहन भागवत और डा रमन सिंह बिलासपुर पहुंचे. संघ प्रमुख ने इस दौरान लोक हितकारी स्वर्गीय काशीनाथ गोरे के स्मारिका का विमोचन किया. सिम्स ऑडिटोरियम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्मारिका का विमोचन किया. कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले भारतमाता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर नमन के साथ किया गया.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे बिलासपुर: संघ प्रमुख और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को श्रद्धांजलि दी. संघ प्रमुख और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस मौके पर स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को याद कर उनके किए गए लोक हितकारी कामों की चर्चा की. डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि जब वे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे तब काशीनाथ जी कवर्धा पहुंचे थे.

छत्तीसगढ़ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (ETV Bharat)

संघ मतलब "वसुधैव कुटुम्ब": कार्यक्रम मे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने काशीनाथ गोरे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आजकल आरएसएस के 100 साल की चर्चा होती है. पर ये 100 साल तक का सफर कैसे तय हुआ ये लोगों को पता नहीं है. संघ प्रमुख ने कहा कि ''सभी बाधाओं के साथ संघ के लोगों ने अपने संपर्क को बढ़ाया और संघ आगे बढ़ा. शुद्ध, कर्मठ और अनुशासन के साथ लगातार लोगों के संपर्क में रहकर स्वयं सेवा कर अपने कुटुंब को हमने बढ़ाया''. संघ प्रमुख ने कहा कि ''संघ के लोगों ने अपना कुटुंब, अपना घर से फिर पड़ोस और उसके बाद देश और फिर आगे के लिए हमने काम किया. इसलिए हम कहते है "वसुधैव कुटुम्ब" ऐसा होता है स्वयंसेवक''. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि काशीनाथ जी भी एक लोकहित कारी स्वयंसेवक थे. उन्होंने हर जगह अपना धर्म निभाया. संघ प्रमुख ने कहा ऐसा नहीं है कि हर कोई काशीनाथ बन जाए पर सभी को स्वयंसेवक होना चाहिए.

भारतमाता चिकित्सालय: रमन सिंह ने काशीनाथ गोरे जी की याद करते हुए कहा कि ''जब मैं राजनीति की शुरुआत कर रहा तो कवर्धा में उनका आना जाना लगा रहता था. इन दिनों भारतमाता चिकित्सालय में एक सेवा प्रकल्प चल था. जिसमे मुझे एक चिकित्सक के नाते जाना पड़ा. आज वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का रूप ले चुका है. उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काम हो रहा है''. रमन सिंह ने कहा कि ''काशीनाथ जी सहज सरल भाव से न केवल बीजेपी, संघ बल्कि सभी समाज के कार्यकर्ताओं से जुड़े थे. सभी के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था''.

भूपेश बघेल पर तंज: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने भूपेश बघेल के उस बयान की भी आलोचना की जो बघेल ने संघ प्रमुख को लेकर दिया था. रमन सिंह ने कहा कि आजकल अजीबो गरीब बयान भूपेश बघेल दे रहे हैं. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल ऐसा हड़बड़ी में कह रहे हैं. संघ प्रमुख की बातें समझने के लिए उनको थोड़ी ज्यादा बुद्धि चाहिए. रमन सिंह ने कहा कि पीएम के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है.

RSS के 100 वर्ष पूरे, मोहन भागवत बोले- सामाजिक बदलाव से ही संभव है भारत का उत्थान
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने RSS Chief मोहन भागवत की गिरफ्तारी के दावे को खारिज किया
'मैंने कभी नहीं कहा', 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मोहन भागवत का 'यू-टर्न'
मालेगांव ब्लास्ट केस में रिटायर्ड पुलिस का बड़ा दावा- RSS Chief मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का था दबाव
Last Updated : August 31, 2025 at 9:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHINATH GORE RSSMOHAN BHAGWAT NEWSBILASPURSIMS AUDITORIUMRSS CHIEF IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.