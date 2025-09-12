ETV Bharat / bharat

भारत के बढ़ते रुतबे और प्रगति से डर कर टैरिफ लगा रहे: मोहन भागवत

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया है, जिसमें रूस से तेल ख़रीद पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भी शामिल है. भारत ने शुल्कों को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया है.

ब्रह्माकुमारी विश्व शांति सरोवर के सातवें स्थापना दिवस समारोह में भागवत ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा, "दुनिया के लोग इस बात से डरते हैं कि अगर भारत मज़बूत हुआ तो उनका क्या होगा और उनकी अपनी स्थिति क्या होगी. इसीलिए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ़ लगाए गए हैं. लेकिन हमने कुछ नहीं किया. जब आप सात समंदर दूर हैं और कोई संपर्क नहीं है, तो डर किस बात का?"

नागपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि जैसे-जैसे भारत प्रगति करता है, टैरिफ का मुद्दा सामने आता है. उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, ‘‘यदि अन्य सोचते हैं कि भारत के बड़े होने और प्रगति करने से हमारा क्या होगा... तो टैरिफ का मुद्दा उठता है.’’

भागवत ने कहा कि मनुष्य और राष्ट्र जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक वे समस्याओं का सामना करते रहेंगे. यदि हम करुणा दिखाएं और भय पर विजय पाएं, तो हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा. संघ प्रमुख ने कहा कि भारत महान है और भारतीयों को भी महान बनने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत बड़ा है तथा वह और बड़ा होना चाहता है.आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अगर मनुष्य अपना रवैया ‘‘मैं’’ से ‘‘हम’’ में बदल लें तो सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया समाधान तलाश रही है.’’

उन्होंने कहा, "आज दुनिया समाधान खोज रही है, क्योंकि अपनी अधूरी दृष्टि के कारण वह आगे का रास्ता नहीं खोज पा रही है. उनके 'सिर्फ़ मैं' वाले रवैये के कारण उनके लिए रास्ता खोजना नामुमकिन है." भागवत ने कहा कि भारत दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजने और आगे का रास्ता दिखाने में सक्षम है.

उन्होंने कहा कि भारतीयों में अपनेपन की गहरी भावना होती है और वे अभाव के समय में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं. उन्होंने कहा, "कोई अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है, तो समय आने पर बदल जाएगा. फिर भी, कठिनाई और दुःख में भी, यहां के लोग अपनेपन की इसी भावना के कारण संतुष्ट रहते हैं."

महिलाओं द्वारा संचालित आध्यात्मिक आंदोलन, ब्रह्माकुमारी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस भी उनकी तरह आंतरिक चेतना को जगाने का काम करता है.

ये भी पढ़ें- 75 वर्ष के हुए मोहन भागवत: प्रधानमंत्री मोदी ने RSS चीफ को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रबल समर्थक बताया