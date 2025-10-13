कर्नाटक में प्रियांक ने कहा- RSS लगे बैन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मिला समर्थन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार
बैज का कहना है कि, आरएसएस बीजेपी की ही संस्था है. प्रियांक खड़गे की चिट्ठी बेवजह नहीं है. सरदार पटेल ने भी लगाया था प्रतिबंध.
October 13, 2025
रायपुर: कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने के बयान के बाद देशभर में राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे की चिट्ठी के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है. दीपक बैज ने कहा है कि अगर आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही जा रही है, तो जरूर संगठन की कुछ गतिविधियां संदिग्ध होंगी. वहीं बीजेपी से विजय शर्मा ने भी पलटवार किया है.
प्रियांक खड़गे ने क्या कहा: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों में आरएसएस (RSS) की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की. आरएसएस को बीजेपी का अनुषांगिक संगठन बताया. कहा कि, ये युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहा है और संविधान के खिलाफ विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समर्थन: छत्तीसगढ़ PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रियांक खड़गे का समर्थन करते हुए कहा कि आरएसएस कोई सामाजिक संगठन नहीं है, यह बीजेपी की ही संस्था है जो राजनीतिक एजेंडे पर काम करती है. इसके पहले भी सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था.
जब भी बीजेपी पर सवाल उठते हैं, आरएसएस बचाव में उतर आता है. अगर देश की एकता और संविधान की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ी, तो ऐसी संस्थाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए.- दीपक बैज, PCC चीफ
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार: प्रियांक खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बैन करने का बयान ऐसे संगठन के लोग कर रहे जिसने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन होने दिया. किसान संघ और एबीवीपी जैसे संगठन दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं. आखिर किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही हैं?
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले, बैन से कुछ नहीं बदलेगा: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि, आरएसएस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो गुटबाजी और विभाजन से मुक्त है. कुछ जगहों पर बैन लगने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकांश विधायक और सांसद उसी विचारधारा से जुड़े हैं.
विवाद ने पार की राज्यों की सीमाएं: कर्नाटक से शुरू हुआ यह विवाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुँच चुका है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस का आरोप है कि, आरएसएस संविधान विरोधी और समाज को बांटने वाला संगठन है. तो वहीं, बीजेपी का कहना है कि, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, जिसे बदनाम किया जा रहा है.