ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव को RSS ने बनाया नाक का सवाल, ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से मैदान में उतरे स्वयंसेवक

घर-घर कैसे पहुंचता है संघ ? : संघ की शाखा टोली से लेकर जिला स्तर तक के स्वयंसेवकों का अहम रोल होता है. चुनाव के पूर्व सक्रिय स्वयंसेवकों का एक बस्ती टोली होती है, जिसमें बस्ती प्रमुख अपने बस्ती के वैसे लोगों के साथ बैठक करते हैं जो राष्ट्रवादी और हिंदू विचारधारा के होते है. जिन्हें एकत्रित कर बैठक कर रणनीति तैयार किया जाता है.

यह विश्वसनीयता परोक्ष रूप से भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाती है. संघ विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच अपनी पैठ बनाता है, सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाता है और आवश्यकतानुसार जातिगत समीकरणों को साधने में भाजपा की मदद करता हैं.

हिंदूवाद, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव जैसे वैचारिक मुद्दों पर जनमत तैयार करने में आरएसएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आरएसएस समाज के हर तबके तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत वैचारिक माहौल बनता है. संघ राहत और पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में काम करता है. जिससे समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों के बीच उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है.

जनमत कैसे तैयार किया जाता है? : चुनाव से पहले, आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों के बीच समन्वय बैठक होती है. इस बैठक में आरएसएस, जमीनी स्तर से प्राप्त फीडबैक जैसे स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जनता का मूड को बीजेपी नेतृत्व के साथ साझा करता है, जो पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करने में मदद करता है.

ये संगठन अपने विशिष्ट मतदाता समूहों के बीच बीजेपी के लिए समर्थन जुटाते हैं. आरएसएस कार्यकर्ता अक्सर उन क्षेत्रों और बूथों की पहचान करते हैं जहां बीजेपी का समर्थन मजबूत या कमजोर है. वे कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतदाताओं की सूची की समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बीजेपी समर्थक मतदाता मतदान के दिन घर से निकलकर वोट करें. इसके लिए संघ के एक-एक स्वयंसेवक मतदान के दिन पूरी तरह से सक्रिय हो जाते है.

चुनाव के दौरान, ये स्वयंसेवक बूथ स्तर तक काम करते हैं. घरों तक पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क साधते हैं, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जागरूक करते हैं और बीजेपी की विचारधारा और सरकार के कार्यों को समझाते हैं. इसके अलावा संघ से जुड़े विभिन्न आनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद मजदूर संघ समय समय पर बैठकें कर रणनीति तैयार कर अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाते हैं.

आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय और चुनावी रणनीति के संदर्भ में अन्य प्रकार के अभियान और जमीनी कार्य जरूर होते हैं. हालांकि, आरएसएस अपनी विचारधारा और राष्ट्रवाद के प्रचार-प्रसार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जबकि कुछ लोगों का मानना है कि आरएसएस का सबसे बड़ा बल उसका व्यापक पैमाने पर स्वयंसेवक नेटवर्क है.

क्या है ऑपरेशन त्रिशूल? : ऑपरेशन त्रिशूल नाम देने के पीछे संघ विचारकों का अपना अलग-अलग मत है. कुछ विचारकों का मानना है कि ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा हर घर तक पहुंचना और लोगों को संगठन की विचारधारा और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है. दूसरा, बूथ स्तर पर मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और खास तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जहां संगठन कमजोर है. तीसरा, बीजेपी नेताओं और आरएसएस के स्वयंसेवकों के बीच मजबूत समन्वय बैठाना है.

ऑपरेशन त्रिशूल के खास मायने क्या हैं? : उसके पीछे संघ विचारकों का मानना है कि आरएसएस चुनाव को केवल राजनीतिक गतिविधि के रूप में नहीं देखता, बल्कि राष्ट्र निर्माण के एक अवसर के रूप में देखता है. जिसके लिए वह अपने अनुशासित कैडर और व्यापक सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके भाजपा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है. मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का काम करता है. संघ भाजपा के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया है. जिसके तहत संघ आगामी विधानसभा चुनाव में कार्य करेगा.

इस अभियान के तहत, आरएसएस के स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उतारा गया है. ताकि वे जमीनी स्तर पर काम कर सकें. वैसे मतदाताओं की भी सूची तैयार की जा रही है जो भाजपा की नीतियों और उसके कार्य प्रणाली से नाराज हैं. इसके अलावा संघ के स्वयंसेवक बूथ स्तर तक के वैसे मतदाताओं से संपर्क करने की तैयारी में जुट गए हैं जो राष्ट्रवादी, हिंदूवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत हों.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है. साथ ही आगामी होने वाले चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया है, अब उसके लिए यह नाक का सवाल हो गया है. जिसके लिए 'ऑपरेशन त्रिशूल' जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं.

इसके बाद नगर कार्यवाह के नेतृत्व में नगर की बैठक, फिर जिला कार्यवाह के नेतृत्व में जिला कार्यसमिति की बैठक के साथ विभाग जो एक कमिश्नरी के तौर पर बनाया जाता है और विभाग कार्यवाह द्वारा विभाग की बैठक कर रणनीति तैयार की जाती है. जिसमें जमीनी स्तर तक के समस्याओं मुद्दों पर विचार विमर्श कर समन्वय समिति के बैठक में अभी मुद्दों को रखा जाता है. इस तरह संघ भाजपा के पक्ष में परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है.

'कैडर को भूल जाते हैं नेता जी' : नाम नहीं छापने की शर्त पर भाजपा से नाराज एक स्वयंसेवक ने बताया कि चुनाव के पूर्व समन्वय की बैठक होती है. बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होती है. जिसमें हम सभी लोग पूरी ताकत से कार्य को अंतिम रूप देते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद स्वयंसेवकों को महत्व नहीं दिया जाता है.

वहीं एक अन्य नाराज मतदाता ने बताया कि संघ हमारे कण-कण में है. जब तक सरकार और पार्टी अपनी नीतियों, अपने नेताओं के व्यवहार में मूलभूत बदलाव नहीं लाती, तब तक सिर्फ भावनात्मक अपील या संगठन की सक्रियता से बात नहीं बनती. पांच साल बाद हम याद आते हैं, चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और पांच्यजन्य के ब्यूरो प्रमुख संजीव कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते कहा कि संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करता है. आरएसएस कभी भी किसी दल के लिए राजनीतिक रूप से प्रचार नहीं करता है. विचारधाराओं की जो लड़ाई होती है, राष्ट्रवाद के लिए जो संकल्प संघ के लोगों ने लिया है. उसके तहत लोगों से बातचीत होती है.

''कभी भी आरएसएस से यह संदेश नहीं दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है या फिर उनके लिए लोगों से वोट मांगना है. आरएसएस के स्वयंसेवक जो होते हैं वह अपनी विचारधारा को समाज में रखते हैं और प्रेरणा देते हैं कि जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनको आप वोट दें.''- संजीव कुमार, बिहार ब्यूरो प्रमुख, पांच्यजन्य

संजीव कुमार से बातचीत (ETV Bharat)

संजीव कुमार बताते हैं कि संघ के स्वयंसेवक कभी भी झंडा, पताका या फिर पंपलेट लेकर प्रचार नहीं करते, वह अपनी बातों को लोगों के साथ साझा करते हैं. सिर्फ यह कहते हैं कि जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहा है, जो देश के लिए बेहतर काम कर रहा है, उनको वोट दें. जो स्वच्छ छवि का हो, उनको वोट दें. यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वह कभी आरएसएस में रह चुके होते हैं और उनकी विचारधारा स्वयंसेवकों से मिलती-जुलती रहती है. चुकी स्वयंसेवक समाज में ही रहते हैं तो उनका एक विशिष्ट स्थान होता है.

नाराज को मनाने का काम : संघ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी बताते हैं कि संघ को बहुत गहराई से समझने की जरूरत होती है. चुंकी ज्यादातर नेता संघ से निकलकर ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं. अब चुनाव के समय क्षेत्र से किसी एक उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है. जबकि उस क्षेत्र से और भी कई नेता टिकट की दावेदारी में होते हैं. ऐसे में वह नाराज हो जाते हैं तो संघ उस नाराज नेता को मनाने में काफी अहम भूमिका निभाती है.

''जो नाराज नेता होते हैं उनके पास भी अपना वोट बैंक होता है. यदि नाराज नेता निर्दलीय या दूसरे दल से चुनाव लड़ जाते हैं तो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार निश्चित हो जाती है. ऐसे में संघ की एक बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि नाराज नेता को मनाया जाए. उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए और उनसे चुनाव में सहयोग लिया जाए.''- प्रवीण बागी, संघ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार

'लोकतंत्र परिष्कार का काम मुख्य' : आरएसएस के बिहार झारखंड प्रचार प्रमुख राजेश पांडे बताते हैं कि संघ की भूमिका सबसे अधिक लोकतंत्र परिष्कार में होती है. यानी कि लोकतंत्र को कैसे खूबसूरत बनाया जाए. लोगों की रुचि उसमें कैसे बढ़े? इसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है. स्वयंसेवक संघ के सदस्य राष्ट्र हित में काम करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े लोगों की चुनाव में कैसे जन सहभागिता बढ़े इसको लेकर का करता है.

बिहार पर विशेष फोकस : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाहक डॉ. मोहन सिंह ने इस साल मार्च में बेंगलुरु में हुए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बताया था कि संघ कार्य का नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक बस्ती स्तर तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक मंडल स्तर तक विस्तार किया जाएगा. उत्तर बिहार में 759 बस्तियां हैं इसमें 336 बस्ती शाखायुक्त है. इसी प्रकार उत्तर बिहार के ग्रामीण जिलों में 1672 मंडल हैं. जिसमें 726 मंडल शाखायुक्त हैं.

दक्षिण बिहार में बस्तियों की कुल संख्या 1390 हैं. इसमें 415 बस्तियां शाखायुक्त है. दक्षिण बिहार में कुल मंडल 4374 हैं, जिसमें 1302 मंडल शाखायुक्त हैं. इस प्रकार बिहार में कुल मंडल 2702 हैं, जिसमें 576 मंडल शाखायुक्त हैं. बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल 2149 बस्तियां हैं, जिसमें 751 बस्तियां शाखायुक्त हैं. संघ का लक्ष्य है कि बिहार की सभी बस्तियां और सभी मंडल संघ कार्य युक्त हो जाए.

ये भी पढ़ें :-

'कमल का बटन दबाकर गाली का जबाव देगी जनता..', केशव प्रसाद मौर्य का दावा

बिहार के इस जिले में हुआ था देश का पहला बूथ कैप्चरिंग, दो अधिकारियों ने लगायी थी चुुनावी हिंसा पर लगाम