एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़े आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारी, र‍िश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा - BRIBE CASE

विभाग के इंजीनियर इन चीफ श्रीनिवास को एसीबी ने तीसरी बार पकड़ा है. इस बार 5 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा मामला है.

Bribe for Rs 35 Crore Bills
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read

अमरावती: आंध्र प्रदेश में 35.5 करोड़ रुपये के बिलों के लिए 5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का बड़ा मामला सामने आया है. यहां आदिवासी कल्याण विभाग के एक सीनियर अधिकारी को 25 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ सब्बावरापु श्रीनिवास के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है.

एसीबी ने विभाग के अधिकारी श्रीनिवास रिटायरमेंट से कुछ सप्ताह पहले घूस लेते तीसरी बार पकड़े गए हैं. कथित तौर पर यह रिश्वत एक ठेकेदार से सात एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण से संबंधित 35.5 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को मंजूरी देने के बदले में मांगी गई थी.

ठेकेदार की शिकायत के बाद, एसीबी के डीएसपी सुब्बा राव (विजयवाड़ा) और रमण मूर्ति (श्रीकाकुलम) ने आरोपी अधिकारी को विजयवाड़ा स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया. शिकायतकर्ता, विशाखापत्तनम स्थित सत्य साईं कंस्ट्रक्शन्स के प्रबंधक, चेरुकुरी कृष्णमराजू ने एसीबी को बताया कि उन पर पूरे हो चुके कार्यों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत देने का दबाव डाला जा रहा था.

परियोजना को पूरा करने के लिए लिए गए लोन पर ब्याज भुगतान से जूझ रहे कृष्णमराजू ने एसीबी से संपर्क किया. उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और श्रीनिवास को 25 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान लेते हुए पकड़ लिया. उसे शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है.

कई बार लग चुके हैं आरोप
यह पहली बार नहीं है जब श्रीनिवास जांच के घेरे में आए हैं. विजयनगरम जिले के निवासी इस सीनियर इंजीनियर पर पहले भी दो एसीबी मामले दर्ज हो चुके हैं. 2001 में, विशाखापत्तनम एसई कार्यालय में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनके खिलाफ उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जांच की गई थी. वह मामला अभी भी विभागीय समीक्षाधीन है.

2014 में, सीतामपेटा (श्रीकाकुलम जिले) में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहते हुए, श्रीनिवास बिल अनुमोदन से संबंधित रिश्वत मांगने के आरोप में एक और एसीबी जाल में फंस गए थे. उस मामले में भी विभागीय कार्यवाही चल रही है. इस नवीनतम मामले के साथ, यह तीसरी बार है जब श्रीनिवास एसीबी द्वारा पकड़े गए हैं, जिससे विभाग में बेलगाम भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं.

ये भी पढ़ें: 30 साल पहले ली थी 500 रुपये की घूस, 70 साल के रिटायर्ड एकाउंटेंट को अब हुई जेल

