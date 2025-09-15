कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल बागडे ने किया स्वीकार
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है.
Published : September 15, 2025 at 6:36 PM IST
जयपुर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है. सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने सोमवार को इस्तीफा मंजूर किया. हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए थे.
इसके बाद ही 1 सितंबर को कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने आरपीएससी की सदस्य पद से इस्तीफे की पेशकश की थी. अब यह इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. आरपीएससी सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को भेजा गया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है.
इस्तीफे का कारण बताया था प्रतिष्ठा : डॉ. मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था. मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा देने का कारण भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों को बताया, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित होना बताया था.
बता दें कि आरपीएससी की सदस्य और कुमार विश्वास की पत्नी डॉ. मंजू शर्मा का नाम एसआई भर्ती 2021 में हुई धांधलियों में भी सामने आया था. कुमार विश्वास की पत्नी को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था.
डॉ. मंजू शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी में कोई मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकरण में अभियुक्त माना गया है. सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और आयोग की गरिमा उनके लिए सर्वोपरि है. मंजू शर्मा के इस्तीफ से 10 सदस्यीय आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ कर पांच हो गए हैं. पेपर लीक प्रकरण में फंसे और बाबूलाल कटारा निलंबित है और उसे बर्खास्त किए जाने का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.