ETV Bharat / bharat

आरपीएफ के ‘ऑपरेशन सतर्क’ को मिल रही सफलता, ट्रेन में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज

जांच में मिली सर्वर में काम आने वाली 21 ड्राई बैटरियां : पार्सल कोच में आउटवार्ड टीन शेड के नीचे कुछ संदिग्ध माल बैटरी जैसा रखा हुआ मिला. पूछताछ में पास खड़े व्यक्ति ने माल को अपना बताया और कहा कि वह डिलीवरी लेने के लिए आया है. जब उससे माल की प्रकृति पूछी गई तो उसने अंदर ‘मिक्स स्क्रैप’ होने की बात बताई. हालांकि जांच में सर्वर में काम आने वाली 21 ड्राई बैटरियां मिलीं. जांच में पाया गया कि बैटरियां सक्रिय हैं और ज्वलनशील प्रकृति की हैं.

ट्रेन पार्सल कोच में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज : शनिवार सुबह साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगने के मामले में आनंद विहार आरपीएफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.ऑपरेशन सतर्कता के दौरान आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक नई दिल्ली यशवंत सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उप-निरीक्षक अरुण मालिक, एएसआई धनेश्वर सिंह और कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र पार्सल कार्यालय नई दिल्ली पहुंचे.

नई दिल्ली : दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों से पहले यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) लगातार ट्रेनों और स्टेशनों पर ज्वलनशील, विस्फोटक और संदिग्ध पदार्थों की जांच कर रही है. इस अभियान के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को एक बड़ी सफलता भी मिली है.

ट्रेन पार्सल कोच में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)

ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन में भेजने से कई नियमों का उल्लंघन :आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक नई दिल्ली यशवंत सिंह ने बताया कि ये सभी पार्सल मुंबई के अकोला से नई दिल्ली तक गाड़ी संख्या 12485 से भेजे गए थे. अभियुक्तों ने इन बैटरियों को मिथ्या घोषणा के तहत स्क्रैप बताकर रेलवे में बुक किया था. ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन में भेजने से न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि यात्रियों की जान-माल को भी गंभीर खतरा उत्पन्न किया गया. मामले में रिसीवर मोहन लाल पुत्र छोटे लाल निवासी विकास नगर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा और सेंडर आरिफ पुत्र अख्तर, निवासी लखीपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश. को गिरफ्तार किया गया.

लोडिंग के दौरान बैट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग (ETV Bharat)

इन कारणों से साहिबाबाद में पार्सल कोच में लगी थी आग: साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर बीती 11 सितंबर की सुबह ट्रेन की पार्सल बोगी में लगी आग के मामले में आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरपीएफ आनंद विहार थाना के प्रभारी शैलेन्द्र कुमार राय ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पार्सल में इलेक्ट्रिक सामान रखा गया था, जिसमें लिथियम आयन बैटरी शामिल थीं. पार्सल बुक करने वाले व्यक्ति ने डिक्लेरेशन फॉर्म में सही जानकारी नहीं दी थी.

जांच में मिली सर्वर में काम आने वाली 21 ड्राई बैट्रियां. (ETV Bharat)

लोडिंग के दौरान बैट्री में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग: बैट्री होने की जानकारी छुपाई गई. जांच के अनुसार लोडिंग के दौरान कर्मचारी जब पार्सल उठाने लगे तो लोहे के हुक से बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ. इससे धीरे-धीरे आग फैल गई. ट्रेन साहिबाबाद स्टेशन पहुंची तब पार्सल बोगी में आग ने पूरी ताकत पकड़ ली. हालांकि किसी यात्री या कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ. ये घटना यह दर्शाती है कि लिथियम बैटरी और ज्वलनशील सामान की सही घोषणा और संभाल अत्यंत जरूरी है.



ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुएं: पटाखे, बारूद, गनपाउडर, विस्फोटक चार्ज, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसीन, पेंट, थिनर जैसे ज्वलनशील तरल, एलपीजी व अन्य गैस सिलेंडर (भरे हुए/कई बार खाली भी)तेजाब व अन्य संक्षारक रसायन ले जाना या पार्सल से भेजना प्रतिबंधित है. ऑक्सीडाइज़र, पेरॉक्साइड, जहरीले व खतरनाक रसायन, कैल्शियम कार्बाइड जैसे पदार्थ जो पानी से गैस छोड़ते हैं, रेडियोधर्मी सामग्री, बड़ी मात्रा में माचिस या फॉस्फोरस भी प्रतिबंधित हैं. भारी लिथियम-आयन बैटरियां/पावर पैक बिना अनुमति या मानक पैकिंग के प्रतिबंधित हैं.

रेलवे नियम तोड़ने पर ये कार्रवाई हो सकती है: प्रतिबंधित चीजें को ट्रेनें में ले जाना या जानकारी छुपाकर पार्सल करने पर रेल अधिनियम की धारा 163, 164, 153 आदि के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिले बाद गिरफ्तारी हो सकती है. जुर्माना या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है. संदिग्ध माल जब्त भी किया जाता है.



‘ऑपरेशन सतर्क’ के तहत कार्रवाई

1. त्योहारों पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने ‘ऑपरेशन सतर्क’ शुरू किया.



2. नई दिल्ली में झूठी घोषणा से भेजी गई ज्वलनशील बैटरियां पकड़ी गईं.



3. साहिबाबाद में लिथियम बैटरी से शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, एफआईआर दर्ज.



4. ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक, ज्वलनशील तरल और भारी बैटरियों पर पाबंदी है.



5. नियम तोड़ने पर मुकदमा, गिरफ्तारी, जुर्माना और माल जब्त हो सकता है.



ये भी पढ़ें :

