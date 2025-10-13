झांसा, अगवा और धर्मांतरण! जानें, क्या है गुरुग्राम की नाबालिग लड़की की कहानी
साहिबगंज में एक नाबालिग लड़की को आरपीएफ ने बचाया. असली नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम ने खोला घिनौना राज.
Published : October 13, 2025 at 4:44 PM IST
साहिबगंज: मालदा रेल मंडल के बरहड़वा रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया. रविवार देर रात लड़की के माता-पिता व थाना के एएसआई सड़क मार्ग से बरहड़वा पहुंचे और कागजी प्रक्रिया के बाद आरपीएफ बरहड़वा ने सुरक्षित सुपुर्द कर दिया. साथी ही युवक को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई.
साधारण सा लगने वाला ये मामले ने एक बड़ा रूप तब ले लिया जब लड़की के नाम के साथ उसके आधार कार्ड का मिलान किया गया. प्रेम प्रसंग झांसे में बदल गया और केस धर्मांतरण का निकलकर सामने आया.
नाबालिग को झांसे में लिया!
आरपीएफ द्वारा मुक्त कराई गयी नाबालिग लड़की हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है और उसका स्थायी पता नेपाल है. उसके पिता वहीं होटल में खाना बनाने का काम करते हैं. माता घर-घर जाकर कामकाज करती है. नाबालिग लड़की की दो बहनें और एक भाई हैं. वह कक्षा सात की छात्रा है.
एक माह पहले उसके मकान के सामने रहने वाले साहेल अली से बातचीत शुरू हुई. दोनों का फोन नंबर एक्सचेंज होता है और दोनों लगातार बातें करते-करते करीब आने लगते हैं. अपना असली पहचान बताए बिना ही एक महीने बातचीत करने के बाद साहेल अली नाबालिग लड़की को अपनी बातों से झांसे में ले लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है.
आधार कार्ड में नाम बदल कर कराया रेशमा खातून!
क्योंकि लड़की नाबालिग है इसलिए आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 साल और नाम रेशमा खातून करके व बुर्का पहनाकर बंगाल ले जाने की तैयारी में था. शादी का झांसा देकर वह नाबालिग लड़की को भगाकर दिल्ली अपने एक दोस्त के रूम में ले आया. युवक वहां पर लड़की का आधार कार्ड बदलवा देता है. जिसमें अब उसका नाम रेशमा खातून कर दिया जाता है. लड़की को दिल्ली में ही लड़के के अन्य समुदाय के होने की बात पता चलती है. अब साहेल अली लड़की को बुर्का पहनाकर दिल्ली से कटिहार जानेवाली ट्रेन में जनरल टिकट लेकर चढ़ जाता है.
साहेल अली नाबालिग लड़की को अपने घर शुरून, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल ले जाना चाहता है. उसके पिता का नाम अब्दुल मन्नान है. रास्ते में साहेल अली लड़की को उसकी मां से कोलकाता जाने की बात कहने को बोलता है. साथ ही वो मुंबई चले जाने की जानकारी देता है. वह कहता है कि मुंबई में उन दोनों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा.
दोनों ट्रेन में सफर के दौरान लड़की को आत्मगलानी हुई और किसी अनहोनी की आशंका भी मन में घर कर गयी. इसको देखते हुए साबिहगंज के बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर रविवार की रात ब्रह्मपुत्र ट्रेन से नाबालिग ट्रेन से उतरी तो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी समझाने के लिए उतर गया. आरपीएफ ने गश्ती के दौरान लड़की से पूछताछ की.
पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत
ये मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों को आरपीएफ पोस्ट लाया गया, जहां इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. आरपीएफ को घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने नाबालिग लड़की के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी. लड़की के मिलने की खबर मिलने के तुरंत बाद उसके परिजन बरहड़वा के लिए निकल गए.
जिस दिन नाबालिग लड़की गुरुग्राम से लापता हुई थी. उसी दिन पिता ने थाना नाथोपुर, गुरुग्राम में 9 अक्टूबर को लड़की के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. जहां पुलिस कांड संख्या 0283/25 दर्ज कर छानबीन कर रही थी. इसी के क्रम में गुरुग्राम की पुलिस भी साहिबगंज पहुंची और नाबालिग लड़की और आरोपी युवक को अपने साथ ले गया.
