झांसा, अगवा और धर्मांतरण! जानें, क्या है गुरुग्राम की नाबालिग लड़की की कहानी

साहिबगंज: मालदा रेल मंडल के बरहड़वा रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया. रविवार देर रात लड़की के माता-पिता ‌व थाना के एएसआई सड़क मार्ग से बरहड़वा पहुंचे और कागजी प्रक्रिया के बाद आरपीएफ बरहड़वा ने सुरक्षित सुपुर्द कर दिया. साथी ही युवक को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई.

साधारण सा लगने वाला ये मामले ने एक बड़ा रूप तब ले लिया जब लड़की के नाम के साथ उसके आधार कार्ड का मिलान किया गया. प्रेम प्रसंग झांसे में बदल गया और केस धर्मांतरण का निकलकर सामने आया.

जानकारी देते गुरुग्राम के पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

नाबालिग को झांसे में लिया!

आरपीएफ द्वारा मुक्त कराई गयी नाबालिग लड़की हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है और उसका स्थायी पता नेपाल है. उसके पिता वहीं होटल में खाना बनाने का काम करते हैं. माता घर-घर जाकर कामकाज करती है. नाबालिग लड़की की दो बहनें और एक भाई हैं. वह कक्षा सात की छात्रा है.

एक माह पहले उसके मकान के सामने रहने वाले साहेल अली से बातचीत शुरू हुई. दोनों का फोन नंबर एक्सचेंज होता है और दोनों लगातार बातें करते-करते करीब आने लगते हैं. अपना असली पहचान बताए बिना ही एक महीने बातचीत करने के बाद साहेल अली नाबालिग लड़की को अपनी बातों से झांसे में ले लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है.

आधार कार्ड में नाम बदल कर कराया रेशमा खातून!

क्योंकि लड़की नाबालिग है इसलिए आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 साल और नाम रेशमा खातून करके व बुर्का पहनाकर बंगाल ले जाने की तैयारी में था. शादी का झांसा देकर वह नाबालिग लड़की को भगाकर दिल्ली अपने एक दोस्त के रूम में ले आया. युवक वहां पर लड़की का आधार कार्ड बदलवा देता है. जिसमें अब उसका नाम रेशमा खातून कर दिया जाता है. लड़की को दिल्ली में ही लड़के के अन्य समुदाय के होने की बात पता चलती है. अब साहेल अली लड़की को बुर्का पहनाकर दिल्ली से कटिहार जानेवाली ट्रेन में जनरल टिकट लेकर चढ़ जाता है.