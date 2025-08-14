ETV Bharat / bharat

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की - RPF BEEFS UP SECURITY ARRANGEMENTS

आरपीएफ ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया है. इसी कड़ी में विशेष जांच की जा रही है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 2:47 PM IST

नई दिल्ली: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर किसी भी अप्रत्याशित या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे ने रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ा दी है. जीआरपी के सहयोग से आरपीएफ स्टेशन परिसर और ट्रेनों में विशेष जांच कर रही है."

इसी तरह, उत्तर पश्चिम रेलवे के शशि किरण ने ईटीवी भारत को बताया कि, "यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए, रेलवे प्राधिकरण और आरपीएफ ने प्रमुख स्टेशनों के साथ-साथ अपने प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी है."

सुरक्षा कर्मियों ने सामान की जांच तेज कर दी है और रणनीतिक बिंदुओं पर डॉग स्क्वायड की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कैरिज एवं वैगन, इलेक्ट्रिकल और आरपीएफ कर्मचारियों की संयुक्त जांच के बाद सभी खाली रेकों की तोड़फोड़-रोधी जांच खोजी कुत्तों के साथ की जा रही है. इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों, नियमित यात्रियों और अन्य पदाधिकारियों जैसे सफाई कर्मचारियों, कुलियों, कुलियों, चाय की दुकान के कर्मचारियों, मजदूरों, विक्रेताओं, पट्टाधारकों या ठेकेदारों, टैक्सी चालकों, यात्रियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है, ताकि उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके.

दक्षिण रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम. सेंथमिल सेल्वन ने कहा, "रेलवे यात्रियों के लिए सुरक्षित रेल परिचालन और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आरपीएफ विंग द्वारा सुरक्षा उपाय किए गए हैं. स्टेशनों और रेलवे परिसरों में आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों द्वारा उच्च दृश्य पुलिसिंग की तैनाती की जा रही है ताकि जनता के बीच विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति दिखाई दे."

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, क्लॉक रूम, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्सल क्षेत्र, लॉबी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, जहां यात्रियों की बड़ी भीड़ होती है, पर लगातार नजर रखी जा रही है.

संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए आरपीएफ कर्मचारियों को भी विशिष्ट अवधि के लिए सादी वर्दी (मुफ्ती पुलिस) में तैनात किया गया है. आरपीएफ के पर्याप्त संख्या में अनुरक्षकों को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है.

अचानक जांच : सुरक्षा की दृष्टि से एचएचएमडी/डीएफएमडी के माध्यम से पैकेजों/पार्सलों की यादृच्छिक जांच/स्कैनिंग की जा रही है.

सीसीटीवी के तहत निगरानी : सीसीटीवी निगरानी को और अधिक सावधानीपूर्वक और गहन बनाया जा रहा है.

तोड़फोड़-रोधी उपाय : कैरिज एंड वैगन, इलेक्ट्रिकल और आरपीएफ कर्मचारियों की संयुक्त जांच के बाद, सभी खाली रेकों की खोजी कुत्तों से तोड़फोड़-रोधी जांच की जा रही है. कूड़ेदानों, शौचालयों, लावारिस सामान/लैगेज, आरक्षण कार्यालयों और संदिग्ध तत्वों की लगातार जांच की जा रही है.

सहभागिता अभियान : रेलवे कर्मचारियों, नियमित यात्रियों और अन्य पदाधिकारियों जैसे सफाई कर्मचारी, कुली, चाय की दुकान के कर्मचारी, मजदूर, विक्रेता, पट्टाधारक या ठेकेदार, टैक्सी चालक और यात्रियों के साथ नियमित बातचीत करके उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना.

जागरूकता संदेश : भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे कि सभा क्षेत्र, प्रतीक्षालय, यार्ड, रेलवे स्टेशन आदि में पीए सिस्टम के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता संदेशों का प्रसार तथा निकासी अभ्यास का अभ्यास.

खोजी कुत्ते : जीआरपी/स्थानीय पुलिस के समन्वय से ट्रेनों, प्लेटफार्मों और पार्किंग क्षेत्रों की खोजी कुत्तों द्वारा जांच की जाएगी. प्रवेश बिंदु सीमित हैं ताकि प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की उचित जांच की जा सके.

अनधिकृत यात्रियों को हटाया गया : वाणिज्यिक शाखा और जीआरपी/स्थानीय पुलिस के परामर्श और समन्वय से आरक्षित डिब्बों या महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

