मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर लिखे ओणम 'पुक्कलम' पर विवाद, 27 RSS कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

September 7, 2025

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोल्लम जिले के एक मंदिर में बिछाए गए 'पुक्कलम' या पुष्प कालीन के कारण पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 27 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है. इस मामले ने अब विवाद खड़ा कर दिया है. मंदिर प्रशासन ने दावा किया है कि पुक्कलम कथित तौर पर हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा है कि यह 'ऑपरेशन सिंदूर' के सम्मान में किया गया था. यह घटना मुथुपिलक्क स्थित पार्थसारथी मंदिर में हुई. मंदिर समिति के सदस्य मोहनन के अनुसार पुकलम पर आरएसएस का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था. सदस्य ने तर्क दिया कि त्योहारों के दौरान मंदिर के पास झंडा लगाने को लेकर पहले भी अक्सर झड़पें होती रही हैं. 'हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन'

मंदिर समिति के एक पदाधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "ऐसे टकरावों से बचने के लिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2023 में मंदिर परिसर के पास झंडों सहित किसी भी सजावटी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बावजूद, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मंदिर समिति के पुष्प डिजाइन के ठीक बगल में अपने झंडे के साथ एक पुक्कलम बिछा दिया और उस पर फूलों से 'ऑपरेशन सिंदूर' लिख दिया. चूंकि यह हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था और इससे झड़पें हो सकती थीं, इसलिए हमने शिकायत दर्ज कराई है. हम ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आरोपी इसे चित्रित कर रहे हैं." केरल पुलिस ने मंदिर समिति के एक पदाधिकारी अशोकन सी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि केरल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पुक्कलम बिछाया गया था. कहा जाता है कि यह पुकलम मंदिर में ओणम उत्सव का एक हिस्सा है.