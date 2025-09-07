मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर लिखे ओणम 'पुक्कलम' पर विवाद, 27 RSS कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

ETV Bharat / bharat

Published : September 7, 2025 at 9:54 AM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोल्लम जिले के एक मंदिर में बिछाए गए 'पुक्कलम' या पुष्प कालीन के कारण पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 27 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है. इस मामले ने अब विवाद खड़ा कर दिया है.

मंदिर प्रशासन ने दावा किया है कि पुक्कलम कथित तौर पर हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा है कि यह 'ऑपरेशन सिंदूर' के सम्मान में किया गया था. यह घटना मुथुपिलक्क स्थित पार्थसारथी मंदिर में हुई.

मंदिर समिति के सदस्य मोहनन के अनुसार पुकलम पर आरएसएस का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था. सदस्य ने तर्क दिया कि त्योहारों के दौरान मंदिर के पास झंडा लगाने को लेकर पहले भी अक्सर झड़पें होती रही हैं.

'हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन'
मंदिर समिति के एक पदाधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "ऐसे टकरावों से बचने के लिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2023 में मंदिर परिसर के पास झंडों सहित किसी भी सजावटी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बावजूद, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मंदिर समिति के पुष्प डिजाइन के ठीक बगल में अपने झंडे के साथ एक पुक्कलम बिछा दिया और उस पर फूलों से 'ऑपरेशन सिंदूर' लिख दिया. चूंकि यह हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था और इससे झड़पें हो सकती थीं, इसलिए हमने शिकायत दर्ज कराई है. हम ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आरोपी इसे चित्रित कर रहे हैं."

केरल पुलिस ने मंदिर समिति के एक पदाधिकारी अशोकन सी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि केरल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पुक्कलम बिछाया गया था. कहा जाता है कि यह पुकलम मंदिर में ओणम उत्सव का एक हिस्सा है.

बीजेपी ने केरल पुलिस पर निशाना साधा
बीजेपी ने एक बयान में केरल पुलिस पर निशाना साधते हुए कोल्लम जिले में 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले को चौंकाने वाला बताया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पूछा कि क्या केरल में जमात-ए-इस्लामी का शासन है या पाकिस्तान का शासन है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली गई तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी.

चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, "यह केरल है. यह भारत का गौरवशाली हिस्सा है. फिर भी, 'ऑपरेशन सिंदूर' शब्दों वाले एक पुक्कलम को बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है.बिल्कुल अस्वीकार्य!" चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों की ताकत और वीरता का प्रतीक है और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से इसे निशाना बनाना देश की रक्षा करने वाले हर सैनिक का अपमान है.

Amit
अमित मालवीय की पोस्ट (X@amitMalviya)

'पाखंड चरम पर है'
इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि यह कार्रवाई एक वर्ग के तुष्टिकरण के लिए की गई थी.मालवीय ने X पर लिखा, "केरल के कोल्लम जिले में पुलिस ने ओणम पुष्पकम को सिर्फ इसलिए हटाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उस पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा था. यह पाकिस्तान नहीं है. यह वामपंथी शासन वाला केरल है, जहां देशभक्ति के संदेश वाले फूलों को भी खतरा समझा जाता है. यह सब एक वर्ग के तुष्टिकरण के लिए है और फिर भी यही वामपंथी देश को अभिव्यक्ति की आजादी पर उपदेश देने का कोई मौका नहीं छोड़ते. पाखंड चरम पर है!"

केरल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा विधिपूर्वक जारी आदेशों की अवहेलना), 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई) और 3(5) (कई लोगों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है. एफआईआर के अनुसार, मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर छत्रपति शिवाजी का एक फ्लेक्स बोर्ड भी लगाया गया था. इस कृत्य का कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के बीच दंगा भड़काने के इरादे से किया गया था.

