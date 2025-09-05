ETV Bharat / bharat

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला (डिजाइन इमेज) ( ANI AND AFP )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार द्वारा ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की छुट्टी को शनिवार तक रिशेड्यूल करने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

इस्लामी कैलेंडर के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी शनिवार को मनाई जाएगी. हालांकि, प्रशासन के अवकाश कैलेंडर के अनुसार त्योहार की छुट्टी शुक्रवार को है. ईद-ए-मिलाद पैगंबर मुहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया 'जानबूझकर लिया गया फैसला' बताया.

उन्होंने कहा, "सरकारी प्रेस द्वारा छपे कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा है, "चांद के दिखने पर"... इसका मतलब है कि चांद दिखने के आधार पर छुट्टी बदल सकती है. उन्होंने कहा कि, उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा जानबूझकर अवकाश को स्थगित न करने का निर्णय अविवेकपूर्ण है. यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है.

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने, रबीउल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. कश्मीर में, इस अवसर पर विशेष और रात भर की नमाज़ें आयोजित की जाती हैं. इस अवसर पर सबसे बड़ी भीड़ श्रीनगर की हज़रतबल मस्जिद में होती है.

डल झील के किनारे स्थित गुंबदनुमा मस्जिद में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक अवशेष रखा है, जिसे इस दिन जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है. अब यह सब शनिवार को रात भर की नमाज़ के बाद होगा.

चंद्र कैलेंडर के मुताबिक, यह दिन शनिवार को मनाया जाना चाहिए था क्योंकि 12 रबी अल-अव्वल शनिवार को पड़ रही है. लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि निर्वाचित सरकार की तरफ से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इसमें बदलाव का प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद, शुक्रवार को ही छुट्टी घोषित कर दी गई.

1 सितंबर को, भारतीय जनता पार्टी की नेता दरख्शां अंद्राबी की अध्यक्षता वाले जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर अमावस्या का हवाला देते हुए छुट्टी को 6 सितंबर तक पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था. इसके बाद, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार के बजाय शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था.