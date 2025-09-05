जम्मू कश्मीर में ईद ए मिलाद उन नबी की छुट्टी पर विवाद, सीएम उमर बोले, 'LG प्रशासन ने जानबूझकर लिया फैसला' - ROW OVER EID MILAD HOLIDAY
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन पर मिलाद-उन-नबी पर छुट्टी न बदलने का आरोप लगाया गया है.
Published : September 5, 2025 at 6:14 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार द्वारा ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की छुट्टी को शनिवार तक रिशेड्यूल करने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.
इस्लामी कैलेंडर के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी शनिवार को मनाई जाएगी. हालांकि, प्रशासन के अवकाश कैलेंडर के अनुसार त्योहार की छुट्टी शुक्रवार को है. ईद-ए-मिलाद पैगंबर मुहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया 'जानबूझकर लिया गया फैसला' बताया.
उन्होंने कहा, "सरकारी प्रेस द्वारा छपे कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा है, "चांद के दिखने पर"... इसका मतलब है कि चांद दिखने के आधार पर छुट्टी बदल सकती है. उन्होंने कहा कि, उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा जानबूझकर अवकाश को स्थगित न करने का निर्णय अविवेकपूर्ण है. यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है.
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने, रबीउल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. कश्मीर में, इस अवसर पर विशेष और रात भर की नमाज़ें आयोजित की जाती हैं. इस अवसर पर सबसे बड़ी भीड़ श्रीनगर की हज़रतबल मस्जिद में होती है.
डल झील के किनारे स्थित गुंबदनुमा मस्जिद में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक अवशेष रखा है, जिसे इस दिन जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है. अब यह सब शनिवार को रात भर की नमाज़ के बाद होगा.
चंद्र कैलेंडर के मुताबिक, यह दिन शनिवार को मनाया जाना चाहिए था क्योंकि 12 रबी अल-अव्वल शनिवार को पड़ रही है. लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि निर्वाचित सरकार की तरफ से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इसमें बदलाव का प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद, शुक्रवार को ही छुट्टी घोषित कर दी गई.
1 सितंबर को, भारतीय जनता पार्टी की नेता दरख्शां अंद्राबी की अध्यक्षता वाले जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर अमावस्या का हवाला देते हुए छुट्टी को 6 सितंबर तक पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था. इसके बाद, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार के बजाय शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था.
सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी के मुताबिक, सरकार को बताया गया था कि यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "फाइल मुख्य सचिव के पास भेजी गई थी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली. हमें बताया गया कि छुट्टियों की सूची केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आती है और इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है."
वानी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने का आरोप लगाया और कहा कि उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच शक्तियों का सीमांकन करने वाले व्यावसायिक नियमों को अभी भी मंजूरी का इंतजार है.
उन्होंने आगे कहा कि, एलजी सभी फैसलों में दखलंदाजी कर रहे हैं और छुट्टियों में बदलाव के इस प्रस्ताव को रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि, इससे पहले, उन्होंने (एलजी) सिख समुदाय की छुट्टियों में बदलाव के प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की थी.
कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने इस कदम की निंदा की है. उन्होंने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार को अपने खुतबे में एक विशाल जनसमूह के समक्ष इस पर बात की.
उन्होंने इसे 'मुसलमानों की भावनाओं का घोर अनादर' बताते हुए कहा कि यह लगातार दूसरा साल है जब छुट्टियों को चंद्र कैलेंडर की तारीख के अनुसार रिशेड्यूल नहीं किया गया है.
मीरवाइज़ ने आगे कहा कि, यह जानबूझकर की गई लापरवाही जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों को अस्वीकार्य है और वे इसका कड़ा विरोध करते हैं. लेकिन उन्होंने सरकार की चुप्पी पर अफसोस जताते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई रुख अपनाने में विफल रहे हैं.
