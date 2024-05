ETV Bharat / bharat

आज पटना में पहली बार रोड शो करेंगे PM मोदी, जानें क्या है रूट चार्ट - PM Modi Patna Road Show

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 12, 2024, 7:12 AM IST | Updated : May 12, 2024, 7:18 AM IST

पटना में पीएम मोदी का रोड शो ( ETV Bharat )

