नागरिकता के पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था. जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं. बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया. सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनी.