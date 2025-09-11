ETV Bharat / bharat

नागरिकता के पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खारिज

सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, वोटर आईडी मामले में दाखिल याचिका खारिज

सोनिया गांधी
सोनिया गांधी (File Photo)
Published : September 11, 2025 at 4:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था. जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं. बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया. सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनी.

याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था. याचिका में कहा गया था कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो कि एक संज्ञेय अपराध है. ऐसे में कोर्ट सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे. कोर्ट ने इस मामले पर न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया और न ही दिल्ली पुलिस को.

ये भी पढ़ें:

