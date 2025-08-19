रोहतास : राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही बिहार के रोहतास से एक चौंकाने वाला बड़ा मामला सामने आया है. दअरसल जिले के नौहट्टा के चपला गांव के रहने वाले सुधीर राम की पत्नी रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है.

'वार्ड सचिव लिस्ट लेकर आए और..' : अब रंजू देवी यह कहकर मुकर गई कि उसके गांव के पंचायत सचिव ने बताया कि उसके परिवार में सभी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. वार्ड सचिव लिस्ट लेकर आए और कहा कि आपके घर में 6 लोगों का नाम कट गया है, चलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए, और अपना नाम जुड़वा लीजिए.

''हम लोग देहात के औरत हैं, गांव के लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे. हम लोग वहां गए थे. वहां भी उन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी से बोलिएगा कि घर से 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. पुराना लिस्ट में था अब नया जो ड्राफ्ट आया है उसमें नहीं है. वही बात मैंने वहां जाकर बताया. लेकिन जब फिर से लिस्ट चेक किया तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम था.''- रंजू देवी, रोहतास की मतदाता

अब आइये आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और रंजू देवी में सार्वजनिक तौर पर क्या बताचीत हुई थी.

रंजू देवी- मेरा नाम रंजू देवी है. मैं रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के चफला गांव से आयी हूं. मेरे पति का नाम सुधीर राम है. नए वोटर लिस्ट में मेरे परिवार के (घर के) 6 लोगों का नाम कट गया है.

राहुल गांधी ने पूछा- आपका नाम वोटर लिस्ट में था?

रंजू देवी- जी, पहले वाले में हम लोगों का नाम था. नया वाला जो वोटर लिस्ट बना है उसमें नाम कट गया है.

राहुल गांधी ने पूछा- आपने कितनी बार चुनाव में मतदान किया है?

रंजू देवी- सर हम वोट दिए हैं, 4-5 बार वोट दिए हैं.

राहुल गांधी- अच्छा, 4-5 बार वोट दिए हैं.

राहुल गांधी का मतदाताओं से संवाद : दरअसल, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच चुकी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में SIR के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है. 17 अगस्त से राहुल गांधी ने सासाराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी.

अपनी यात्रा के दौरान में वैसे लोगों से मिलते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया है. इसी दौरान राहुल गांधी से रंजू देवी को भी मिलाया गया. वो अलग बात है कि रंजू देवी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है और उसे झांसा में रखकर राहुल गांधी के पास ले जाया गया और बताया गया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है. जबकि ऐसा कुछ नहीं है. उनके परिवार के सभी सदस्यों का वोटर लिस्ट में पहले की तरह ही नाम दर्ज है.

राहुल का स्थानीय लोगों से संवाद : राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें लोगों ने अपनी परेशानी कांग्रेस सांसद को बताया. सुनील उरांव नाम के शख्स ने बताया कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया है, जब जुड़वाने जा रहे हैं तो वो जमीन का कागज मांगते हैं. लेकिन दूसरों की खेती करते हैं तो कागज कहां से लाएंगे?

बिहार में वोट चोरी का आरोप : राहुल गांधी ने जब पूछा कि, आपका तो नाम वोटर लिस्ट में था तो कैसे निकाल दिया? वोटर कार्ड दिखाओ. तब सुनील उरांव ने अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड उन्हें दिखाया. इस पर तेजस्वी ने कहा कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग नहीं रहा, बल्कि वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो इनके पास नहीं हैं.

'वजह पूछा, तो जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर है' : इसके बाद राहुल ने सुनील उरांव से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपका नाम कट गया. इस पर सुनील ने बताया कि 2024 लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट बना है उसमें नहीं है. तब सुनील ने कहा कि जब बीएलओ से वजह पूछा, तो एक ही जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर आया है, पता नहीं.

'बिहार से 'वोट चोरी' की सोच रहे...हम होने नहीं देंगे' : आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी कर रहे हैं. अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, वहां लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक विधानसभा से एक लाख वोट गायब कर दिए. महाराष्ट्र में वोट चोरी किया है. यहां भी आपको वोट इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहां भी वोट चोरी करने की सोच रहे हैं.

'मेरे वार्ड वोटर जुड़े.. लेकिन वो घर है ही नहीं' : एक और शख्स ने कहा कि मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा. उस समय हमारे वार्ड में 600 से ज्यादा वोट था, लेकिन नया ड्राफ्ट लिस्ट में वोट 1000 हो गया. वोटर लिस्ट से नाम काटा भी गया और जोड़ा भी गया. लेकिन जो नए वोटर जुड़े, वो घर है ही नहीं.

'मेरे वोटर कार्ड, लेकिन फोटो किसी और का.. कैसे?' : एक और शख्स ने बताया कि मेरे वोटर कार्ड में किसी और का फोटो है, मैं कई साल से वोट दे रहा हूं. इस पर राहुल ने कहा कि आप उस फोटो से तो अच्छे दिखते हो.

'हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे' : इसके बाद राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि, आपको मालूम है कि 2023 में मोदी जी कानून लेकर आए कि जो चुनाव आयोग को चलाते हैं उनपर कोई केस नहीं हो सकता हैं. मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, वो जो करना चाहे करें. आखिर में कांग्रेस नेता ने कहा कि, हम रुकेंगे नहीं. वोट चोरी रोक कर रहेंगे.

