ETV Bharat / bharat

रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसा हरियाणा का संदीप, बंकर से वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार, बोला- "मुझे जबरदस्ती सेना ज्वाइन कराई"

Russia Ukraine War ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 7:45 PM IST 5 Min Read