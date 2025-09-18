ETV Bharat / bharat

संजय यादव 'फ्रंट सीट विवाद' पर बिना बोले बहुत कुछ बोल गईं रोहिणी, सवाल- क्या है संकेत ?

पटना : तेजस्वी के 'बिहार अधिकार यात्रा' के खगड़िया कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव के रथ की फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर सियासी हलचल तेज है. तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर बिना कोई शब्द लिखे एक फोटो पोस्ट की, लेकिन बिना कुछ कहे ही उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया. उनके इस पोस्ट पर जहां लालू-तेजस्वी समर्थक नाराज दिखें तो वहीं संजय यादव के समर्थन में भी कुछ प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं और यूजर्स द्वारा दी गई.

संजय यादव का फ्रंट सीट विवाद : रोहिणी के पोस्ट पर समर्थकों ने 'फ्रंट सीट विवाद' पर गहरी नाराजगी दिखाई. एक समर्थक ने लिखा कि संजय यादव पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. वहीं दूसरे ने लिखा- "अगर परिवार को बचाना है तो तेज प्रताप भैया को घर बुलाइए, नहीं तो पार्टी टूट जाएगी।"

'तेजप्रताप ने चेताया था' : वहीं एक दूसरे आरजेडी समर्थक ने तेजप्रताप की भावना को बहन रोहिणी द्वारा समझ जाने का हवाला दिया और कहा कि यही वजह है कि जो बात तेजप्रताप कहते थे वही बात रोहिणी ने एक फोटो से कर दिया. यूजर ने लिखा कि"अब लगता है कि रोहिणी जी तेजू भैया की भावनाओं को समझकर उनके पक्ष में खड़ी हैं, क्योंकि तेज भैया शुरू से ही यही कह रहे थे."

रोहिणी से सवाल और संजय का समर्थन : कुछ यूजर्स ने रोहिणी की सोच पर सवाल उठाए. एक ने लिखा- "विचित्र है आपका सोचना. दिन-रात जमीन पर मेहनत करें संजय यादव और फ्रंट पर रहें आप लोग. क्या किसी को सिर्फ बिहार का न होने पर बहिष्कार किया जा सकता है? संजय यादव अच्छा काम कर रहे हैं और राजद जिंदा है."

'संजय की मौजूदगी तक सत्ता में वापसी नहीं' : एक अन्य समर्थक ने खेद प्रकट करते हुए संजय यादव पर खीझ जताया. समर्थक ने कहा कि जब तक संजय यादव रहेंगे और आरजेडी के लिए रणनीति तैयार करेंगे तब तक राजद सत्ता में नहीं लौटेगी- "बहन Rohini Acharya जी, ये संजय यादव हरियाणवी सलाहकार जब तक R.J.D रणनीति तैयार करेंगे, तबतक राजद सत्ता में नहीं आ सकते. हम कार्यकर्ता के नाते दुख प्रकट कर रहे हैं."