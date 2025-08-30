पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पारा हाई है. जहां एक ओर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को अपना चेहरा बताकर मैदान में उतरा हुआ है. वहीं महागठबंधन में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है.

रोहिणी का अजीबो-गरीब बयान : वैसे तो तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रहे हैं. लालू यादव भी उनके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं. पर कांग्रेस ने अब तक पत्ता नहीं खोला है. चुनाव परिणाम के बाद सबकुछ तय करने की बात कही गई है. इसी बीच लालू यादव की बेटी का अजीबो-गरीब बयान आया है.

CM फेस पर भड़कीं रोहिणी आचार्य : दरअसल, रोहिणी आचार्य से जब महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के मसले पर सवाल पूछा गया तो वह भड़क गई. उन्होंने शादी और सुहागरात का जिक्र किय. कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है.

''अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर के अधिकार की लड़ाई चल रही है. अभी शादी की बात ही नहीं चल रही है, सुहागरात किसके साथ मनायी जाएगी ये बात की जाएगी? हद है भाई. अभी जो ज्यादा जरूरी है वो बात न होगी.''- रोहिणी आचार्य, आरजेडी नेता

BJP ने ली चुटकी : इस बयान के बाद बीजेपी ने कटाक्ष किया. बिहार के अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ''रोहिणी आचार्य ने भी माना तेजस्वी नहीं है सीएम कैंडिडेट! जब परिवार ही साथ नहीं, तो बिहार कैसे मान लेगा तेजस्वी को नेता?''

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा : बता दें कि अभी बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है. सारण से होते हुए यह यात्रा भोजपुर पहुंची. इस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने केन्द्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. साथ ही चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया.

