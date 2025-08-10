Essay Contest 2025

ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप - ROBERT VADRA

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. इसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये प्राप्त किए.

रॉबर्ट वाड्रा (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 6:13 PM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट में वाड्रा पर 58 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई हासिल करने का आरोप लगाया गया है.

साथ ही कहा गया है कि यह राशिक दो कंपनियों के जरिए हासिल की गई. ईडी के अनुसार इस राशि का प्रयोग वाड्रा ने संपत्तियों को खरीदने के अलावा निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज को चुकाने के लिए किया.

ईडी के अनुसार वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के माध्यम से और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए प्राप्त किए. बताया जाता है कि दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं. ईडी ने कहा कि यह राशि अपराध से हासिल की गई, यानी उस स्रोत से जो पहले से अपराध घोषित है.

इतना ही नहीं चार्जशीट में कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस राशि का इस्तेमाल कई प्रकार से किया. इनमें अचल संपत्ति की खरीद, अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश, कंपनियों को लोन देने और समूह की कंपनियों के बकाया चुकाने जैसी गतिविधियां आदि शामिल हैं. ईडी का कहना है कि ये सभी गतिविधियां जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती हैं.

ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, और अब इस पर सुनवाई होगी. यदि कोर्ट आरोप तय करती है, तो रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बता दें कि दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में वाड्रा को समन जारी किया है. इसमें स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने वाड्रा को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी करने के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढ़ें- आर्म्स डीलर संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित, रॉबर्ट वाड्रा का बताया जाता है करीबी

