कर्नाटक में ज्वेलरी शॉप से बदमाश तीन किलो सोना व नकदी लूटकर फरार - KALABURAGI GOLD ROBBERY

कर्नाटक में ज्वेलरी शॉप से लूट की घटना के बाद पहुंची पुलिस व एकत्रित लोग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 11, 2025 at 11:52 PM IST | Updated : July 12, 2025 at 12:15 AM IST 2 Min Read

कलबुर्गी : कर्नाटक के कलबुर्गी में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक और चाकू की नोक पर सोने की आभूषण की दुकान से करोड़ों रुपये के सोने के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए. शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके वाले सराफ बाजार में दिनदहाड़े की हुई वारदात से दहशत फैल गई. बता दें कि राज्य में इससे पहले विजयपुरा, बीदर, दावणगेरे और मैंगलोर में बैंक डकैती की वारदातें हो चुकी हैं. डकैती की घटना की जानकारी मिलते ही शहर के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एसडी ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. उन्होंने कहा, "मामले की जांच के लिए फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों और एक डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है. ब्रह्मपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की पांच विशेष टीमें बनाई गई हैं. इन सभी टीमों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

घटना के बारे में पुलिस ने बताय कि चार नकाबपोश लुटेरे एक बंदूक और चाकू के साथ मलिक नामक एक सोने के आभूषण की दुकान में घुस गए और दुकान के मालिक को धमकाया. पुलिस के मुताबिक इसके बाद उन्होंने उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और लॉकर खोलकर लगभग तीन किलो सोने के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए. वहीं सोने के आभूषण की दुकान मालिक के भाई मार्तुल्लाह मलिक ने घटना के बारे में बताया कि मेरे भाई ने दोपहर 12 बजे के आसपास दुकान का दरवाजा खोला और एक कुर्सी पर बैठ गया. तभी चार नकाबपोश बदमाश दुकान में घुस आए. उनमें से दो ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया. इसी दौरान, एक और ने उसे चाकू दिखाया. इसके बाद, उन्होंने मेरे भाई के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और लॉकर खोल दिया. यह सब करने के बाद, वे दुकान में रखा सोना लूटकर भाग गए. लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि कितना सामान चोरी हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में सब कुछ एक नोट कर रखा है और उसे देखने पर पता चल पाएगा कि कितने रुपये का सामान चोरी हुआ है. ये भी पढ़ें- हैदराबाद के पब में ड्रग रैकेट का भंडाफोड, नाइजीरियाई नेटवर्क का पर्दाफाश, 25 लोगों पर मामला दर्ज

Last Updated : July 12, 2025 at 12:15 AM IST