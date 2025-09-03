ETV Bharat / bharat

मौसम अपडेट: बारिश के कारण हिमाचल और कश्मीर में सड़कें ब्लॉक, दिल्ली में यमुना 'रौद्र', UP में जलभराव - WEATHER UPDATE

आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

imd
बारिश के कारण हिमाचल और कश्मीर में सड़कें ब्लॉक (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 2:14 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: भारत का उत्तरी क्षेत्र मूसलाधार मानसूनी बारिश की चपेट में है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ये क्षेत्र अचानक बाढ़, भूस्खलन, नदियों के उफान और ढहते बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं, जिससे हजारों लोग फंसे हुए हैं और अधिकारी सामान्य स्थिति में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की चेतावनी गई है. वहीं, यमुना मंगलवार शाम को खतरे के निशान 206.03 मीटर को पार कर गई. इस बीच छात्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, कई उत्तरी राज्यों के अधिकारियों ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है.

कहां-कहां स्कूल बंद

• नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, शिमला और जम्मू-कश्मीर में बुधवार को स्कूल बंद रहे.

• उत्तर प्रदेश में भी, बुलंदशहर/बागपत प्रशासन ने छुट्टियों की घोषणा की है.

• बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी कांत पांडे ने भारी बारिश के कारण सभी बोर्डों (कक्षा 12 तक) की कक्षाएं स्थगित करने की पुष्टि की है.

• इस बीच, कश्मीर में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पूरे संभाग में सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है.

यूनिवर्सिटीज ने भी यही किया है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 1 से 7 सितंबर तक 'जीरो वीक' घोषित किया है, जिसमें नए छात्रों के एडमिशन और छात्रावास आवंटन को छोड़कर सभी शैक्षणिक गतिविधियां रोक दी गई हैं.

पाकिस्तान में अलर्ट
नदियों के बढ़ते जलस्तर की आशंकाओं के बीच भारत ने सतलुज नदी में सीमा पार बाढ़ की संभावना के बारे में पाकिस्तान को एक नई चेतावनी जारी की है. सरकारी सूत्रों के अनुसार यह चेतावनी मानवीय आधार पर राजनयिक माध्यमों से दी गई है. एक सप्ताह में यह दूसरी ऐसी चेतावनी है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है क्योंकि भारत से भारी मात्रा में पानी आने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में सड़कें ब्लॉक

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन हुआ है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, 1,337 सड़कें ब्लॉक हैं.

मंडी: 282 सड़कें

शिमला: 255 सड़कें

चंबा: 239 सड़कें

कुल्लू: 205 सड़कें

सिरमौर: 140 सड़कें

प्रमुख राजमार्ग NH-3 (मंडी-धरमपुर मार्ग), NH-305 (औट-सैंज), NH-5 (पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग), और NH-707 (हाटकोटी-पांवटा साहिब) बंद हैं. मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण काम में बाधा आ रही है.

दिल्ली-एनसीआर: यमुना खतरे के निशान से ऊपर
दिल्ली में यमुना नदी पुराने रेलवे पुल (ORB) पर खतरे के निशान 206 मीटर से ऊपर पहुंच गई है. परिणामस्वरूप, इस पुल पर यातायात रोक दिया गया है. कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बैंक जैसे निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है.

ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ता रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी.

आईएमडी ने अब नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए हल्की बारिश की चेतावनी को घटाकर येलो अलर्ट कर दिया है. हालांकि, लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में गरज और बिजली के साथ बहुत भारी बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर और बनिहाल के बीच कई भूस्खलनों के बाद श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू, कठुआ, रियासी, राजौरी और रामबन जैसे जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और और अधिक भूस्खलन की चेतावनी दी है.

अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र में कम से कम दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, जहां एक घर गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। इस बीच, डोडा जिले में 40 ग्रामीण बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं.

पंजाब में 30 लोगों की मौत
मानसून की इस बारिश से पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बनकर उभरा है. राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 30 लोगों की जान जा चुकी है. लगभग 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

जिलेवार प्रभाव

गुरदासपुर: 324 गांव प्रभावित

अमृतसर: 135 गांव

होशियारपुर: 119 गांव

आईएमडी ने पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और नवाशहर में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलभराव और व्यवधान
हरियाणा स्थित अंबाला के रिहायशी इलाकों में भीषण जलभराव देखा गया, जबकि करनाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई. आईएमडी ने राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी है.

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्कूलों की बंदी बढ़ा दी गई है. गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा संस्थानों सहित कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश दिया है.

फ्लाइट ऑपरेशन हिट
खराब मौसम ने हवाई संपर्क भी बाधित किया है. दिल्ली हवाई अड्डे ने खराब मौसम के कारण लेह जाने वाली उड़ानों में देरी और रद्द होने की चेतावनी देते हुए एक यात्री परामर्श जारी किया है. एडवाइडरी में कहा गया है, "हम यात्रियों की सहायता और असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. उत्तराखंड में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जैसे जिले रेड अलर्ट पर हैं.

यह भी पढ़ें-देशभर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: भारत का उत्तरी क्षेत्र मूसलाधार मानसूनी बारिश की चपेट में है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ये क्षेत्र अचानक बाढ़, भूस्खलन, नदियों के उफान और ढहते बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं, जिससे हजारों लोग फंसे हुए हैं और अधिकारी सामान्य स्थिति में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की चेतावनी गई है. वहीं, यमुना मंगलवार शाम को खतरे के निशान 206.03 मीटर को पार कर गई. इस बीच छात्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, कई उत्तरी राज्यों के अधिकारियों ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है.

कहां-कहां स्कूल बंद

• नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, शिमला और जम्मू-कश्मीर में बुधवार को स्कूल बंद रहे.

• उत्तर प्रदेश में भी, बुलंदशहर/बागपत प्रशासन ने छुट्टियों की घोषणा की है.

• बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी कांत पांडे ने भारी बारिश के कारण सभी बोर्डों (कक्षा 12 तक) की कक्षाएं स्थगित करने की पुष्टि की है.

• इस बीच, कश्मीर में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पूरे संभाग में सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है.

यूनिवर्सिटीज ने भी यही किया है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 1 से 7 सितंबर तक 'जीरो वीक' घोषित किया है, जिसमें नए छात्रों के एडमिशन और छात्रावास आवंटन को छोड़कर सभी शैक्षणिक गतिविधियां रोक दी गई हैं.

पाकिस्तान में अलर्ट
नदियों के बढ़ते जलस्तर की आशंकाओं के बीच भारत ने सतलुज नदी में सीमा पार बाढ़ की संभावना के बारे में पाकिस्तान को एक नई चेतावनी जारी की है. सरकारी सूत्रों के अनुसार यह चेतावनी मानवीय आधार पर राजनयिक माध्यमों से दी गई है. एक सप्ताह में यह दूसरी ऐसी चेतावनी है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है क्योंकि भारत से भारी मात्रा में पानी आने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में सड़कें ब्लॉक

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन हुआ है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, 1,337 सड़कें ब्लॉक हैं.

मंडी: 282 सड़कें

शिमला: 255 सड़कें

चंबा: 239 सड़कें

कुल्लू: 205 सड़कें

सिरमौर: 140 सड़कें

प्रमुख राजमार्ग NH-3 (मंडी-धरमपुर मार्ग), NH-305 (औट-सैंज), NH-5 (पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग), और NH-707 (हाटकोटी-पांवटा साहिब) बंद हैं. मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण काम में बाधा आ रही है.

दिल्ली-एनसीआर: यमुना खतरे के निशान से ऊपर
दिल्ली में यमुना नदी पुराने रेलवे पुल (ORB) पर खतरे के निशान 206 मीटर से ऊपर पहुंच गई है. परिणामस्वरूप, इस पुल पर यातायात रोक दिया गया है. कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बैंक जैसे निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है.

ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ता रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी.

आईएमडी ने अब नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए हल्की बारिश की चेतावनी को घटाकर येलो अलर्ट कर दिया है. हालांकि, लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में गरज और बिजली के साथ बहुत भारी बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर और बनिहाल के बीच कई भूस्खलनों के बाद श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू, कठुआ, रियासी, राजौरी और रामबन जैसे जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और और अधिक भूस्खलन की चेतावनी दी है.

अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र में कम से कम दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, जहां एक घर गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। इस बीच, डोडा जिले में 40 ग्रामीण बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं.

पंजाब में 30 लोगों की मौत
मानसून की इस बारिश से पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बनकर उभरा है. राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 30 लोगों की जान जा चुकी है. लगभग 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

जिलेवार प्रभाव

गुरदासपुर: 324 गांव प्रभावित

अमृतसर: 135 गांव

होशियारपुर: 119 गांव

आईएमडी ने पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और नवाशहर में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलभराव और व्यवधान
हरियाणा स्थित अंबाला के रिहायशी इलाकों में भीषण जलभराव देखा गया, जबकि करनाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई. आईएमडी ने राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी है.

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्कूलों की बंदी बढ़ा दी गई है. गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा संस्थानों सहित कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश दिया है.

फ्लाइट ऑपरेशन हिट
खराब मौसम ने हवाई संपर्क भी बाधित किया है. दिल्ली हवाई अड्डे ने खराब मौसम के कारण लेह जाने वाली उड़ानों में देरी और रद्द होने की चेतावनी देते हुए एक यात्री परामर्श जारी किया है. एडवाइडरी में कहा गया है, "हम यात्रियों की सहायता और असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. उत्तराखंड में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जैसे जिले रेड अलर्ट पर हैं.

यह भी पढ़ें-देशभर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD RED ALERTJAMMU KASHMIRHIMACHAL PRADESHDELHIWEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.