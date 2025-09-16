ETV Bharat / bharat

Explainer: दिल्ली की सड़कें-सफर या मौत का जाल! आखिर कब सुरक्षित होगी देश की राजधानी ?

नई दिल्ली: देश में सड़क परिवहन को सबसे किफ़ायती और सुलभ माना जाता है, लेकिन यही परिवहन साधन लगातार मौत और हादसों का सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ाया ही है, साथ ही सड़क हादसों और मृत्यु दर को भी भयावह बना दिया है.

सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्रालय के 2023 के कैलेंडर वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 4.80 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.73 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4.63 लाख घायल हुए. यह संख्या 2022 की तुलना में करीब 4.18% ज्यादा है, यानी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़े हैं.

सड़क हादसों में दिल्ली 19वें स्थान पर

अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी देशभर में सड़क हादसों के मामले में 19वें स्थान पर रही. साल 2023 में दिल्ली में 5,834 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जो इसे केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर लाती है. ये सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी बदल देने वाली त्रासदी हैं. यही वजह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब सड़क सुरक्षा को लेकर नीतिगत सुधारों और सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर दे रहा है.

सड़क हादसों की तुलना (ETV Bharat)

राजधानी दिल्ली में आए दिन हो रहें सड़क हादसे जानलेवा साबित हो रहे हैं. ताजा मामला रविवार का है जब धौला कुआं के पास बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद वहां पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय खड़े होकर वीडियो बनाते रहे. यह तस्वीर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर इलाज मिलने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन लोगों का भय व संवेदनहीनता इस राह में बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं. आइए आपको बताते है कि कौन लोग होते है सबसे ज्यादा हादसे का शिकार....

पैदल वो मोटरसाइकिल सवार की हादसों में ज्यादा मौतें

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जनवरी से 30 जून 2024 के बीच 29 निजी कार चालकों की मौत हुई थी, जबकि 2025 में यह आंकड़ा घटकर 19 रहा. वहीं, साइकिल सवारों की मौतें 26 से घटकर 21 हो हो गई. सबसे ज्यादा हादसे पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के साथ हो रहे हैं. पैदल राहगीरों की मौत 2024 और 2025 दोनों ही वर्षों में 286 रही, जबकि स्कूटर व मोटरसाइकिल सवारों की मौत 305 से घटकर 252 हो गई. आंकड़े यह दिखाते हैं कि दोपहिया वाहन सवार और पैदल राहगीर सबसे अधिक जोखिम में हैं.

दिल्ली में यातायात नियम उलंघन (ETV Bharat)

लोगों में पुलिस का डर

दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी और एडवोकेट एल.एन. राव ने कहा कि लोग सड़क हादसों में गवाह बनने या पुलिस प्रक्रिया से जुड़ने से डरते हैं. उनका कहना है कि अक्सर लोगों को यह आशंका रहती है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस उन्हें पूछताछ में फंसा सकती है या परेशान कर सकती है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उससे पूछताछ या हिरासत में नहीं लिया जाएगा. इसके उलट ऐसे नेक कार्य करने वालों के लिए इनाम की व्यवस्था भी की गई है. बावजूद इसके लोग पुलिस और अदालत की प्रक्रिया से डरते हैं और इस कारण मदद करने से कतराते हैं. राव का मानना है कि इस सोच को बदलने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग बिना भय के सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आ सकें.