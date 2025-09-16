ETV Bharat / bharat

Explainer: दिल्ली की सड़कें-सफर या मौत का जाल! आखिर कब सुरक्षित होगी देश की राजधानी ?

राजधानी दिल्ली देशभर में सड़क हादसों के मामले में 19वें स्थान पर है. साल 2023 में दिल्ली में 5,834 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं.

दिल्ली में हर रोज हो रहे सड़क हादसें
दिल्ली में हर रोज हो रहे सड़क हादसें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 3:23 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:41 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश में सड़क परिवहन को सबसे किफ़ायती और सुलभ माना जाता है, लेकिन यही परिवहन साधन लगातार मौत और हादसों का सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ाया ही है, साथ ही सड़क हादसों और मृत्यु दर को भी भयावह बना दिया है.

सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्रालय के 2023 के कैलेंडर वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 4.80 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.73 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4.63 लाख घायल हुए. यह संख्या 2022 की तुलना में करीब 4.18% ज्यादा है, यानी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़े हैं.

सड़क हादसों में दिल्ली 19वें स्थान पर

अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी देशभर में सड़क हादसों के मामले में 19वें स्थान पर रही. साल 2023 में दिल्ली में 5,834 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जो इसे केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर लाती है. ये सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी बदल देने वाली त्रासदी हैं. यही वजह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब सड़क सुरक्षा को लेकर नीतिगत सुधारों और सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर दे रहा है.

सड़क हादसों की तुलना
सड़क हादसों की तुलना (ETV Bharat)

राजधानी दिल्ली में आए दिन हो रहें सड़क हादसे जानलेवा साबित हो रहे हैं. ताजा मामला रविवार का है जब धौला कुआं के पास बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद वहां पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय खड़े होकर वीडियो बनाते रहे. यह तस्वीर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर इलाज मिलने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन लोगों का भय व संवेदनहीनता इस राह में बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं. आइए आपको बताते है कि कौन लोग होते है सबसे ज्यादा हादसे का शिकार....

पैदल वो मोटरसाइकिल सवार की हादसों में ज्यादा मौतें

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जनवरी से 30 जून 2024 के बीच 29 निजी कार चालकों की मौत हुई थी, जबकि 2025 में यह आंकड़ा घटकर 19 रहा. वहीं, साइकिल सवारों की मौतें 26 से घटकर 21 हो हो गई. सबसे ज्यादा हादसे पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के साथ हो रहे हैं. पैदल राहगीरों की मौत 2024 और 2025 दोनों ही वर्षों में 286 रही, जबकि स्कूटर व मोटरसाइकिल सवारों की मौत 305 से घटकर 252 हो गई. आंकड़े यह दिखाते हैं कि दोपहिया वाहन सवार और पैदल राहगीर सबसे अधिक जोखिम में हैं.

दिल्ली में यातायात नियम उलंघन
दिल्ली में यातायात नियम उलंघन (ETV Bharat)

लोगों में पुलिस का डर

दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी और एडवोकेट एल.एन. राव ने कहा कि लोग सड़क हादसों में गवाह बनने या पुलिस प्रक्रिया से जुड़ने से डरते हैं. उनका कहना है कि अक्सर लोगों को यह आशंका रहती है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस उन्हें पूछताछ में फंसा सकती है या परेशान कर सकती है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उससे पूछताछ या हिरासत में नहीं लिया जाएगा. इसके उलट ऐसे नेक कार्य करने वालों के लिए इनाम की व्यवस्था भी की गई है. बावजूद इसके लोग पुलिस और अदालत की प्रक्रिया से डरते हैं और इस कारण मदद करने से कतराते हैं. राव का मानना है कि इस सोच को बदलने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग बिना भय के सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आ सकें.

अधिवक्ता एलएन राव
अधिवक्ता एलएन राव (ETV Bharat)

अधिवक्ता एलएन राव का कहना है कि,

" सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई राहगीर घायल को अस्पताल ले जाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी या पुलिस द्वारा दबाव नहीं बनाया जाएगा. इतना ही नहीं नहीं अस्पतालों को भी घायलों का तत्काल इलाज करना होता है, चाहे उनकी पहचान हो या न हो. पुलिस और अस्पताल को इस कोर्ट से निर्देश है."

‘गोल्डन ऑवर’ घायल की जान बचाने के लिए बेहद अहम

डॉ. युवराज शर्मा का कहना है कि आजकल लोग बड़ी-बड़ी और लग्जरी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन सड़क पर जिम्मेदारी निभाने में अक्सर पीछे रह जाते हैं. हाल ही में बीएमडब्ल्यू से हुई दुर्घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया. उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में देखने को मिलता है कि ऑटो चालक या कैब चालक जैसे छोटे लोग ही घायलों की मदद के लिए आगे आते हैं, जबकि बड़ी और महंगी गाड़ियां चलाने वाले लोग बहुत कम ही सड़क हादसों में इंसानियत दिखाते हैं. यह प्रवृत्ति समाज और मानवता दोनों के लिए ठीक नहीं है. डॉ. युवराज का कहना है कि ‘गोल्डन ऑवर’ यानी हादसे के बाद का पहला घंटा घायल की जान बचाने के लिए बेहद अहम होता है. इस दौरान समय पर इलाज मिलने से मौत की संभावना कई गुना कम हो जाती है. दुर्भाग्य से दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी लोग घायलों की मदद करने से हिचकते हैं, जिसकी वजह से कई जिंदगियां समय रहते बचाई नहीं जा पातीं हैं.

‘गोल्डन ऑवर’ घायल की जान बचाने के लिए बेहद अहम
‘गोल्डन ऑवर’ घायल की जान बचाने के लिए बेहद अहम (ETV Bharat)

डॉ. शर्मा ने जोर देकर कहा कि,

"सड़क हादसों में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए सरकार को जागरूकता और प्रोत्साहन दोनों बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसों में एक-एक मिनट बेहद कीमती होता है. अगर किसी घायल को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है."

हादसे रोकने के लिए लोगों करना होगा ट्रैफिक नियमों का पालन

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि सड़क हादसों की संख्या घटाने के लिए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना और जनता को इसके महत्व के प्रति जागरूक करना बेहद आवश्यक है. उनका मानना है कि केवल सरकार या पुलिस पर निर्भर रहकर हादसों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि आम नागरिकों को भी यह समझना होगा कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है.

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि,

"दिल्ली में हादसों के घटते आंकड़े निश्चित रूप से राहत देते हैं, लेकिन यह तभी सार्थक होंगे जब हर नागरिक सड़क पर जिम्मेदारी से आचरण करें और सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए निसंकोच आगे आए"

जानिए दिल्ली (2025) में किन इलाकों में हुए सबसे ज्यादा सड़क हादसें

बता दें दिल्ली की सड़कों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. वर्ष 2025 की पहली छमाही (1 जनवरी – 30 जून) के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि नरेला, समयपुर बादली और द्वारका जैसे सर्कल सबसे अधिक घातक दुर्घटनाओं के केंद्र बने रहे. सिर्फ इन 10 ट्रैफिक सर्कल में ही सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई. यह स्थिति साफ संकेत देती है कि सड़क सुरक्षा को लेकर राजधानी में हालात अभी भी बेहद गंभीर हैं.

दिल्ली में सड़क हादसे के आंकड़े
दिल्ली में सड़क हादसे के आंकड़े (ETV Bharat)
क्षेत्रमृतकदुर्घटनाएं
नरेला5558
समयपुर बादली3639
द्वारका2729
अशोक विहार2727
कोतवाली2527
नांगलोई2626
पश्चिम विहार 2424
राजौरी गार्डन2324
रोहिणी2024
कपासेड़ा 1920

साफ है कि सड़क दुर्घटनाएँ अब केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुकी हैं. इनसे निपटने के लिए सरकार की नीतियों के साथ-साथ नागरिकों की सजगता भी उतनी ही जरूरी है. सड़क सुरक्षा को लेकर हर छोटा कदम, चाहे ट्रैफिक नियमों का पालन करना हो, सतर्क होकर वाहन चलाना हो या दूसरों को जागरूक करना ताकि कई जिंदगियां बचा सकता है.

दिल्ली में सुरक्षा
दिल्ली में सुरक्षा (ETV Bharat)

कृपया सड़क पर निकलते समय इन बातों का ध्यान रखें

गाड़ी चलते समय मोबाइल की एक घंटी, हेलमेट न पहनने की एक गलती, रेड लाइट तोड़ने की एक जल्दबाज़ी, यह सब किसी की पूरी ज़िंदगी छीन सकता है. सड़क पर आपकी सावधानी न सिर्फ आपकी, बल्कि आपके परिवार और दूसरों की जान भी सुरक्षित रखती है.

ये भी पढ़ें :

"पापा सड़क पर तड़पते रहे, सिस्टम सोता रहा", BMW हादसे पर बेटे का सवाल, AAP ने 'फरिश्ते योजना' बंद करने पर सरकार को घेरा

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने मारी बाइक को टक्कर, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

Last Updated : September 16, 2025 at 3:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN DELHIROAD SAFETY AWARENESSOVER SPEEDING AND RASH DRIVINGROADS ACCIDENT MAJOR ISSUEROAD ACCIDENT IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.