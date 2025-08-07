उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के वीडियो और फोटो तो सबने देखे हैं. इसके अलावा भी पूरे उत्तरकाशी जिले में आपदा आई हुई है. जगह-जगह रोड टूट चुकी हैं. पुल बह गए हैं. पैदल चलना माने जान जोखिम में डालना है. जगह-जगह लैंडस्लाइड का मलबा दिखाई दे रहा है. रास्ते इस कदर अपनी शक्ल खो चुके हैं है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है. 5 अगस्त की रात धराली के लिए चली ईटीवी भारत की टीम आज 7 अगस्त को भी वहां नहीं पहुंच पाई है. भटवाड़ी से टीम के सदस्यों ने पैदल आगे बढ़ने का फैसला लिया.

भटवाड़ी से गंगनानी की पैदल यात्रा: गुरुवार सुबह ईटीवी संवाददाता नवीन उनियाल भटवाड़ी से पैदल चले. करीब 17 किलोमीटर की जान जोखिम में डालने वाली पैदल यात्रा करके वो किसी तरह गंगनानी पहुंचे. इस पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में जो मंजर देखा वो हैरान, परेशान करने के साथ ही रोंगटे खड़े करने वाला था. सड़क मार्ग के साथ ही पैदल मार्ग भी आपदा की भेंट चढ़ गए हैं. हर तरफ गाड़ गदेरों का शोर सुनाई दे रहा है.

रास्ते में दिखे तबाही के निशान: करीब 7 घंटे में भटवाड़ी से गंगनानी की करीब 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ईटीवी भारत संवाददाता नवीन उनियाल पहुंचे. यहां से आगे जाने के लिए भागीरथी पर बने पुल का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन उत्तरकाशी में आई आपदा में गंगनानी का पुल वॉश आउट हो चुका है. इस कारण गंगनानी से आगे पैदल जाने का रास्ता भी नहीं बचा.

गंगनानी में पुल वॉश आउट: इस बीच गंगनानी में ईटीवी भारत संवाददाता को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मिल गए. करण माहरा भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए धराली जा रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा ने स्थिति को बहुत खराब कर दिया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 64 लोगों की लिस्ट उनके पास है जिनसे बात नहीं हो पा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों को बनने में एक हफ्ते का समय लग सकता है. ऐसे में हेली सेवा ही रेस्क्यू का एकमात्र रास्ता है.

रेस्क्यू का अपडेट: फिलहाल 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है. सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं. धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. 274 लोगों को गंगोत्री एवं आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है. सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

