यमुनानगर में भीषण सड़क हादसा, हिमाचल प्रदेश के 3 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर

यमुनानगर: साढ़ौरा-काला आम्ब रोड पर मंगलवार देर रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया. असगरपुर गांव के पास आल्टो कार का एक्सीडेंट हो गया. जिसमें हिमाचल प्रदेश के पांच युवक सवार थे. इस भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही तीन युवकों ने अपनी जान गंवा दी. हादसे में दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. यमुनानगर में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिले के रहने वाले पांच युवक आल्टो कार में सवार होकर कालाआम्ब की ओर जा रहे थे. रात के समय असगरपुर गांव के पास उनकी कार को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार की टक्कर किस वाहन से हुई. ये अभी तक पता नहीं चला है. यमुनानगर में भीषण सड़क हादसा: हिमाचल के 3 युवकों की मौत (Etv Bharat) तीन युवकों की मौत: हादसे में चंबा निवासी अतुल, विशाल और एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिरमौर के हरिपुरधार निवासी महिंद्र और प्रवीन गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही साढ़ौरा पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए यमुनानगर रेफर किया गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी.

