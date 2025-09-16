ETV Bharat / bharat

रेवाड़ी में जिंदा जलने से दो की मौत, दो झुलसे, दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल कैंटर पलटने के बाद लगी भंयकर आग

रेवाड़ी: दिल्ली जयपुर हाईवे पर देर रात भयंकर सड़क हादसा हुआ. संतुलन बिगड़ने से केमिकल से भरा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा कर सड़क पर पलट गया. जिसके चलते कैंटर में आग लग गई. कैंटर के पीछे आ रही कार भी आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में कार सवार दो शख्स जिंदा जल गए, जबकि दो बुरी तरह झुलस गए. जिनका इलाज दिल्ली में जारी है. हादसे के बाद से कैंटर चालक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: बताया जा रहा है कि चारों शख्स कार में सवार होकर जयपुर की तरफ जा रहे थे. दिल्ली जयपुर हाईवे पर आगे चल रहा कैंटर अचानक से पलट गया और उसमें आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसने कार को भी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दो शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना मिलते ही कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

दो की जिंदा जलने से मौत: ये हादसा कसोला थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुआ है. टैंकर के पीछे एक कार सवार चार शख्स दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे थे. चारों कार समेत आग की चपेट में आ गए. मृतकों की पहचान गाजियाबाद निवासी अंशु मित्तल (54 साल) और दिल्ली निवासी संजीव अग्रवाल उर्फ मोनू (41 वर्षीय) के रूप में हुई है. दोनों का शरीर इस कद्र जल गया कि अभी तक परिजनों को डेड बॉडी नहीं मिली है.