रेवाड़ी में जिंदा जलने से दो की मौत, दो झुलसे, दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल कैंटर पलटने के बाद लगी भंयकर आग

Rewari Road Accident: सोमवार देर रात रेवाड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे पर भयानक हादसा हुआ. केमिकल कैंटर में आग लगने से दो शख्स जिंदा जल गए.

Rewari Road Accident
Rewari Road Accident (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 11:08 AM IST

3 Min Read
रेवाड़ी: दिल्ली जयपुर हाईवे पर देर रात भयंकर सड़क हादसा हुआ. संतुलन बिगड़ने से केमिकल से भरा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा कर सड़क पर पलट गया. जिसके चलते कैंटर में आग लग गई. कैंटर के पीछे आ रही कार भी आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में कार सवार दो शख्स जिंदा जल गए, जबकि दो बुरी तरह झुलस गए. जिनका इलाज दिल्ली में जारी है. हादसे के बाद से कैंटर चालक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: बताया जा रहा है कि चारों शख्स कार में सवार होकर जयपुर की तरफ जा रहे थे. दिल्ली जयपुर हाईवे पर आगे चल रहा कैंटर अचानक से पलट गया और उसमें आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसने कार को भी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दो शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना मिलते ही कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

रेवाड़ी में जिंदा जलने से दो की मौत, दो झुलसे, (Etv Bharat)

दो की जिंदा जलने से मौत: ये हादसा कसोला थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुआ है. टैंकर के पीछे एक कार सवार चार शख्स दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे थे. चारों कार समेत आग की चपेट में आ गए. मृतकों की पहचान गाजियाबाद निवासी अंशु मित्तल (54 साल) और दिल्ली निवासी संजीव अग्रवाल उर्फ मोनू (41 वर्षीय) के रूप में हुई है. दोनों का शरीर इस कद्र जल गया कि अभी तक परिजनों को डेड बॉडी नहीं मिली है.

Rewari Road Accident
केमिकल कैंटर पलटने के बाद लगी भंयकर आग (Etv Bharat)

मामले की तफ्तीश जारी: कसोला थाना प्रभारी शिव दर्शन ने बताया "दिल्ली जयपुर हाईवे पर थाने से 100 मीटर पहले पुल के पास यह केमिकल से भरा कैंटर पलट गया. जो जयपुर की तरफ जा रहा था. इसी तरफ दिल्ली की तरफ से गाड़ी राजस्थान की तरफ जा रही थी. इस कार में सवार चार शख्स आग की चपेट में आ गए. हादसे में दो शख्स जिंदा जल गए और दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी मामले की जांच जारी है परिजनों को सूचित कर दिया गया है."

Rewari Road Accident
रेवाड़ी में जिंदा जलने से दो की मौत, दो झुलसे (Etv Bharat)

शाटू श्याम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी दोस्त: मिली जानकारी के तहत कार सवार चारों दोस्त खाटू श्याम के दर्शन करके वापस अपने घर लौट रहे थे. कार में पिछली सीट पर बैठे दोनों शख्स जिंदा जल गए, जबकि कार चालक और कंडक्टर सीट पर बैठा शख्स गेट खोलकर कूद गए.

FIRE IN REWARI CHEMICAL CANTERDELHI JAIPUR HIGHWAYरेवाड़ी सड़क हादसादिल्ली जयपुर हाईवेREWARI ROAD ACCIDENT

