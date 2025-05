ETV Bharat / bharat

भीषण हादसा : जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर, 3 की मौत, कई घायल - ROAD ACCIDENT IN KOTPUTLI

ट्रेलर और बस में टक्कर ( ETV Bharat Kotputli )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 27, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 4:53 PM IST 2 Min Read

विराटनगर (कोटपूतली) : जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर विराटनगर क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके में आंतेला पुलिया के पास मंगलवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाएं समेत 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, हादसे में 24 से अधिक सवारियां घायल हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत होने पर 4 लोगों को रेफर किया गया है. हादसे में मृतकों की पहचान शाकिरा यूपी के बुलंदशहर, रजिया खातून बिहार के बेगूसराय और सुनील जैन के रूप में हुई है. हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर का गंभीर एक्सीडेंट हुआ है. इसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमें 2 महिला और एक पुरुष हैं. 20-25 लोग घायल हैं. गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है. हादसे के कारणों की जांच की जाएगी : वैभव शर्मा, एडिशनल एसपी, कोटपूतली

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की यह बस सवारियों को लेकर जयपुर की ओर जा रही थी. भाबरू इलाके से गुजर रहे हाईवे स्थित आंतेला पुलिया के पास पहुंचने पर आगे चल रहे ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस के एक साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. वहीं, 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया. हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. वैभव शर्मा, एडिशनल एसपी, कोटपूतली (ETV Bharat Kotputli) इसे भी पढ़ें. भीषण सड़क हादसा : पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, चार युवकों की मौत, दो गंभीर घायल सूचना पर ASP वैभव कुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को पावटा के सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है. हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

विराटनगर (कोटपूतली) : जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर विराटनगर क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके में आंतेला पुलिया के पास मंगलवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाएं समेत 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, हादसे में 24 से अधिक सवारियां घायल हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत होने पर 4 लोगों को रेफर किया गया है. हादसे में मृतकों की पहचान शाकिरा यूपी के बुलंदशहर, रजिया खातून बिहार के बेगूसराय और सुनील जैन के रूप में हुई है. हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर का गंभीर एक्सीडेंट हुआ है. इसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमें 2 महिला और एक पुरुष हैं. 20-25 लोग घायल हैं. गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है. हादसे के कारणों की जांच की जाएगी : वैभव शर्मा, एडिशनल एसपी, कोटपूतली प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की यह बस सवारियों को लेकर जयपुर की ओर जा रही थी. भाबरू इलाके से गुजर रहे हाईवे स्थित आंतेला पुलिया के पास पहुंचने पर आगे चल रहे ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस के एक साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. वहीं, 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया. हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. वैभव शर्मा, एडिशनल एसपी, कोटपूतली (ETV Bharat Kotputli) इसे भी पढ़ें. भीषण सड़क हादसा : पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, चार युवकों की मौत, दो गंभीर घायल सूचना पर ASP वैभव कुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को पावटा के सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है. हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Last Updated : May 27, 2025 at 4:53 PM IST