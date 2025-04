ETV Bharat / bharat

कोटा में स्टेट हाईवे 70 पर भीषण हादसा, बाइक सवार एक परिवार के चार लोगों की मौत - GRUESOME ROAD ACCIDENT IN KOTA

कोटा में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार व बाइक ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 15, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:44 AM IST 2 Min Read

कोटा: जिले में कोटा से श्योपुर जा रहे स्टेट हाईवे नंबर 70 पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. इसमें बाइक सवार एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. इनमें पति-पत्नी और बेटा शामिल हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और सड़क से नीचे उतर खाई में गिर गए. सुल्तानपुर थाना अधिकारी सत्यनारायण मालव ने बताया कि कार कोटा से सुल्तानपुर होकर बारां जिले के मांगरोल के पास रामपुरा भगतान जा रही थी. वहीं बाइक सवार लियाकत श्योपुर से इटावा सुल्तानपुर होकर अपने गांव भौंरा जा रहा थे. हादसा मोरपा गोराजी के पास हुआ. मालव का कहना है कि भीषण हादसे में बाइक सवार सड़क से काफी दूर झाड़ियां में जा गिरे. मौके पर 108 एंबुलेंस पहुंची और इनको सुल्तानपुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. तीन मृतक सीमलिया थाना इलाके के भौंरा निवासी हैं. शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई. घटना में बाइक सवार भौंरा निवासी लियाकत उर्फ बीरा, उसकी पत्नी सितारा, बेटा लईक (8 माह ) और साले की लड़की श्योपुर निवासी जोया (17) की मौत हो गई. घटना के बाद सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. दुर्घटना में दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.कार सवार लोगों को भी चोटें आई है. इन्हें भी अस्पताल ले जाया गया.

कोटा: जिले में कोटा से श्योपुर जा रहे स्टेट हाईवे नंबर 70 पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. इसमें बाइक सवार एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. इनमें पति-पत्नी और बेटा शामिल हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलट गए और सड़क से नीचे उतर खाई में गिर गए. सुल्तानपुर थाना अधिकारी सत्यनारायण मालव ने बताया कि कार कोटा से सुल्तानपुर होकर बारां जिले के मांगरोल के पास रामपुरा भगतान जा रही थी. वहीं बाइक सवार लियाकत श्योपुर से इटावा सुल्तानपुर होकर अपने गांव भौंरा जा रहा थे. हादसा मोरपा गोराजी के पास हुआ. मालव का कहना है कि भीषण हादसे में बाइक सवार सड़क से काफी दूर झाड़ियां में जा गिरे. मौके पर 108 एंबुलेंस पहुंची और इनको सुल्तानपुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. तीन मृतक सीमलिया थाना इलाके के भौंरा निवासी हैं. शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई. घटना में बाइक सवार भौंरा निवासी लियाकत उर्फ बीरा, उसकी पत्नी सितारा, बेटा लईक (8 माह ) और साले की लड़की श्योपुर निवासी जोया (17) की मौत हो गई. घटना के बाद सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. दुर्घटना में दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.कार सवार लोगों को भी चोटें आई है. इन्हें भी अस्पताल ले जाया गया. कोटा में स्टेट हाईवे पर हादसाग्रस्त वाहन (ETV Bharat Kota) पढ़ें: नैनवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में आग, सवार पिता-पुत्र की जलने से मौत - खत्म हो गया लियाकत का पूरा परिवार : इस सड़क दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए हैं. जिसमें मृतक लियाकत के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. सभी का कहना है कि उसका पूरा परिवार ही इस हादसे में उजड़ गया है. दूसरी तरफ तीन से चार लोग थे. यह लोग शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव बारां जिले के मांगरोल के रामपुरा भगतान जा रहे थे. हादसे में कार में सवार एक महिला को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए कोटा एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है.

Last Updated : April 15, 2025 at 10:44 AM IST