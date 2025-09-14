ETV Bharat / bharat

जयपुर में बड़ा हादसा : हरिद्वार से लौटते समय नाले में गिरी कार, 7 लोगों की मौत

जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. सभी लोग हरिद्वार से लौट रहे थे.

हरिद्वार से लौटते समय नाले में गिरी कार
हरिद्वार से लौटते समय नाले में गिरी कार (ETV Bharat Jaipur)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 4:34 PM IST


चाकसू(जयपुर) : राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया है. प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे नाले में कार गिर गई. हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. कार में सवार सभी लोग हरिद्वार से लौट रहे थे. शनिवार देर रात का घटनाक्रम बताया जा रहा. रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक युवक ने नाले के पानी में कार डूबी देख पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के अनुसार, हादसे में मारे गए सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करके घर लौट रहे थे, इस दौरान यहां यह दर्दनाक हादसा घटित हो गया. चाकसू ACP सुरेन्द्र सिंह व शिवदासपुरा थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि मृतकों में 3 पुरुष, दो महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. मृतकों में रामराज वैष्णव, पत्नी मधु और बेटा रूद्र तथा रिश्तेदार कालूराम, उसकी पत्नी सीमा व बेटा रोहित व गजराज नाम के लोग शामिल हैं. मृतक फुलियावास केकड़ी और जयपुर के वाटिका के निवासी बताए जा रहें हैं.

चाकसू ACP सुरेन्द्र सिंह (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. अलवर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ने बुझाया दो परिवारों का चिराग, थार और कार की टक्कर में दो युवकों की मौत

सूचना पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. कार को नाले से बाहर निकालकर मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि रिंग रोड से नीचे अंडरपास में भारी जलभराव होने के कारण कार नाले में पलट गई.

CAR FELL INTO DRAINSEVEN DEAD IN JAIPUR ACCIDENTजयपुर हादसे में 7 की मौतROAD ACCIDENT IN JAIPUR

