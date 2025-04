ETV Bharat / bharat

जयपुर में कार-ट्रेलर की टक्कर में 5 की मौत, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे सभी - ROAD ACCIDENT IN JAIPUR

जयपुर में 5 लोगों की मौत ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 13, 2025 at 10:00 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 11:05 AM IST 2 Min Read

जमवारामगढ़ (जयपुर) : जमवारामगढ़ इलाके में रविवार सुबह मनोहरपुर दोसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और ट्रेलर में आमने-सामने की जोरदार टक्कर होने से कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी घायल हुए हैं. मृतकों में एक साल का बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं. सभी मृतक एक की परिवार के बताए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ का पूरा परिवार खाटू श्याम मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहा था. इस दौरान रायसर थाना इलाके में नेकावाला टोल प्लाजा के पास हादसा हो गया. मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. रायसर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह राठौड़ के मुताबिक रविवार सुबह मनोहरपुर दोसा हाईवे पर नेकावाला टोल प्लाजा के पास दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची. हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर पलटता हुआ रोड के नीचे उतर गया. साथ ही कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कार में बच्चे और महिला समेत पांच लोग सवार थे. शवों को बाहर निकालने के लिए काफी देर तक पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

