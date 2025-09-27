ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में 5 लोगों की मौत, हाई स्पीड थार डिवाइडर से टकराई, सड़क हादसे में एक घायल

Road Accident in Gurugram: गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच की मौत, एक घायल. युवती की पहचान हुई.

Road Accident in Gurugram
गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2025 at 10:09 AM IST

गुरुग्राम: झाड़सा चौक पर शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ. तेज रफ्तार थार गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसा आज सुबह करीब 4:30 बजे का है. यूपी नंबर (UP 81 CS 2319) की थार दिल्ली से झाड़सा चौक के एग्जिट नंबर 9 की ओर आ रही थी. अचानक चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और थार सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. पूरा घटनाक्रम बेहद भयावह था.

मौके पर पांच की मौत, एक की हालत गंभीर: हादसे में गाड़ी में सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में दो युवक और तीन युवतियां शामिल हैं. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की: जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, गुरुग्राम पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी गई है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक "सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें ड्राइवर की हालत, गाड़ी की तकनीकी स्थिति और गति का आकलन शामिल है. हादसे की एकमात्र पहचानी गई मृतका प्रतिष्ठा मिश्रा बताई जा रही है."

Road Accident in Gurugram (Etv Bharat)

"गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह 4:30 बजे एक काले रंग की थार गाड़ी, जिसमें छह लोग सवार थे, तेज गति के कारण नियंत्रण खोकर एग्जिट डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पांच युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यह गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई." - ललित, सेक्टर-40 के एसएचओ

गुरुग्राम सड़क हादसे में 5 की मौत: इस हादसे ने महज कुछ पलों में 5 जिंदगियां उनके परिवारों से छीन ली. तेज रफ्तार और असावधानी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई. हादसे के बाद आसपास के लोग भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और दृश्य को देखकर सन्न रह गए. पुलिस ने स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं. हादसे ने शहरवासियों को एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व की याद दिलाई है.

